Felix Neureuther adelt Allgäuer Nachwuchs-Duo: "Sowas hatten wir schon lange nicht mehr"

Die Weltcup-Saison der deutschen Alpin-Rennläufer hatte zahlreiche Höhen und Tiefen. Insbesondere das Speed-Team der Männer hatte aufgrund zahlreicher Verletzungen und Rücktritte enorme Schwierigkeiten, mit der Weltspitze mitzuhalten.

Inzwischen haben sich aber zwei neue Hoffnungsträger herauskristallisiert – beide aus dem Allgäu: Felix Rösle (20, SC Sonthofen) und Benno Brandis (18, TSV Durach) haben Anfang März bei der Junioren-WM die Titel in der Abfahrt beziehungsweise im Super-G gewonnen.

Felix Neureuther lobt Felix Rösle und Benno Brandis in den höchsten Tönen

Diese Erfolge schüren bei der Ski-Legende Felix Neureuther (41) Hoffnungen für die kommenden Jahre. Im Wintersport-Podcast der Sportschau sagte der 13-malige Weltcup-Sieger: „Es ist toll, dass wir wieder zwei Junioren-Weltmeister haben. Das gibt Hoffnung für die Zukunft, aber man muss den Jungs einfach auch noch Zeit geben, es ist jetzt noch nicht so, dass die nächstes Jahr schon voll attackieren werden.“

Mit Blick auf die jüngsten Leistungen der Allgäuer Talente ist Neureuther voll des Lobes: „Was ich bei Benno zum Beispiel gesehen habe beim Super-G-Finale: Der Bursche bringt schon sehr viel Potenzial mit. Ich glaube, er ist in allen vier Disziplinen stark. Seine stärkste Disziplin ist von den Punkten her eigentlich der Slalom. Aber er kann Riesenslalom fahren, Super-G und Abfahrt. Sowas hatten wir schon lange nicht mehr in Deutschland, dass einer über vier Disziplinen hinweg einfach gut ist. Ihn muss man gezielt fördern und sehr schnell nach oben bringen, damit er mit Besseren trainieren kann. Er hat sehr, sehr viel Potenzial.“

„Dann haben wir zwei richtig heiße Eisen im Feuer.“ Felix Neureuther, über die Allgäuer Talente.

Beim Weltcup-Finale in Sun Valley/USA feierte Brandis jüngst sein Debüt bei den „Großen“. Nach zwei guten Zwischenzeiten hatte der Duracher aber Pech, als er bei einem Schlag einen Ski verlor und anschließend ausschied.

Über Rösle, der in Sun Valley nicht zum Einsatz kam, da die Abfahrt witterungsbedingt abgesagt wurde, sagt Neureuther: „Felix ist eher Gefühls-Skifahrer, und das brauchst du in der Abfahrt dringend. Er bringt auch viel Potenzial mit. Ich bin wirklich gespannt: So in zwei, drei oder vier Jahren, wenn sie sich richtig entwickeln – dann haben wir zwei richtig heiße Eisen im Feuer.“