„Noch nicht ganz greifbar“: Allgäuer Junioren-Weltmeister feiern Weltcup-Debüt

Zwei Allgäuer Ski-Talente mischen die deutsche Weltcup-Mannschaft auf. Felix Rösle (20, SC Sonthofen) krönte sich Ende Februar bei der Junioren-WM in Tarvisio/Italien in der Abfahrt zum Weltmeister. Sein Teamkollege Benno Brandis (18, TSV Durach) raste zwei Tage später im Super-G zur Goldmedaille. Nach diesen Erfolgen steht für die beiden Goldjungen ein Höhepunkt der besonderen Art an.

Nach der Junioren-WM geht es zum Weltcup-Finale

Die Junioren-Weltmeister von Tarvisio dürfen beim Weltcup-Finale starten. Für Rösle und Brandis geht es nach Sun Valley. Im US-Bundesstaat Idaho finden vom 22. bis 27. März die finalen Rennen der Weltcup-Saison statt. Rösle geht in der Abfahrt an den Start, Brandis fährt im Super-G.

Für die Nachwuchstalente ist es ihr Weltcup-Debüt – ein besonderer Moment. „Gemeinsam mit Felix nach Amerika zu fliegen, das ist der Wahnsinn“, sagt Brandis. Ein Rennen in Amerika ist für die jungen Skifahrer, die beide noch zur Schule gehen, nicht die Regel. „Es ist noch nicht ganz greifbar“, sagt Rösle, der kürzlich in seiner Heimatstadt Sonthofen empfangen wurde. „Im Weltcup mitzufahren und gleich bei einem Rennen in Amerika, das ist etwas sehr Besonderes.“

In Amerika gibt es Unterstützung von einem erfahrenen Speedfahrer

Als Neulinge unter den besten Skifahrern der Welt wissen Rösle und Brandis nicht, was sie erwartet. Unterstützung gibt es von Speedfahrer Romed Baumann – der DSV-Routinier hat sich auf den letzten Drücker als einziger deutscher Speedfahrer für das Abfahrtsrennen im Sun Valley qualifiziert.

„Ich bin froh, dass Romed Baumann auch dabei ist“, sagt Rösle. „Er kann uns sicher helfen und uns noch viel beibringen.“ Baumann ist neben Rösle der einzige Deutsche in der Abfahrt. Im Super-G startet nur Brandis für den DSV.

Der Skirennläufer Romed Baumann fährt neben Felix Rösle als einziger Deutscher in der Abfahrt beim Weltcup-Finale.

Rösle und Brandis sind die große Hoffnung der deutschen Speed-Männer

Das deutsche Speed-Team der Männer ist aktuell durch Verletzungen und Rücktritte geplagt. Andreas Sander aus Burgberg etwa verpasste die gesamte Saison aufgrund einer komplexen Zellerkrankung. Die jüngsten Erfolge der Oberallgäuer Nachwuchstalente geben aber Anlass zur Hoffnung.

Beim Weltcup-Finale in Amerika starten neben den Junioren-Weltmeistern die Top-25 der jeweiligen Disziplinen. Weltcuppunkte gibt es aber nur für die besten 15. Große Erwartungen haben die Allgäuer ohnehin keine. „Ich möchte mein bestes Skifahren zeigen“, sagt Brandis.

Rösle sieht das ähnlich. „Ich möchte alles geben. Erwartungen habe ich bei der starken Konkurrenz keine“, sagt er. „Es ist eine große Ehre, Deutschland im Weltcup-Finale vertreten zu dürfen.“

Bei den Junioren zeigten die Allgäuer ihr großes Potenzial

Bei der Junioren-WM haben die Oberallgäuer Shootingstars aber bereits gezeigt, was in ihnen steckt. Die Abfahrt fand unter besonderen Bedingungen statt. Wetterbedingt wurde die Strecke verkürzt und – für Speedrennen ungewöhnlich – in zwei Läufe aufgeteilt.

Kein Problem für den 20-jährigen Rösle. Nach Rang drei im ersten Lauf schaffte er es im zweiten Lauf an die Spitze. „Bei den speziellen Bedingungen war es wichtig, die Nerven zu behalten“, sagt er. „Das hat bei mir an dem Tag gut funktioniert.“

Felix Rösle aus Sonthofen gewann die Abfahrt im italienischen Tarvisio trotz schwieriger Bedingungen.

Der Sonthofer gehörte zum erweiterten Favoritenkreis im Kampf um die Titel. „Mein Ziel war definitiv, eine Medaille zu gewinnen“, sagt Rösle, der in diesem Winter primär im zweitklassigen Europacup aktiv war. „Dass es für den Sieg reicht, hätte ich nicht erwartet.“ Für den Deutschen Skiverband war es zugleich der erste Junioren-Weltmeistertitel in der Abfahrt seit 40 Jahren.

Mit der Goldmedaille geht es in den Weltcup

Deutlich überraschender war der Erfolg seines 18-jährigen Teamkollegen Brandis, der sich im Super-G gegen starke Konkurrenz durchsetzte. Alle anderen Starter in den Top-Ten waren älter. „Ich hätte nicht gedacht, dass es für die Goldmedaille reicht. Bei den ersten Toren war es ein bisschen schwierig, aber dann war der Lauf perfekt“, sagt der Duracher.

Benno Brandis (Mitte) vom TSV Durach gewann im italienischen Tarvisio bei der Ski-Junioren-WM die Goldmedaille im Super-G.

Der Sieg kam dennoch überraschend für den Oberallgäuer. „Es hat einen Moment gedauert, es zu realisieren“, sagt er. „Vor allem habe ich erst später verstanden, welche Konsequenzen dieser Sieg mit sich bringt.“

Beim Weltcup-Finale im Sun Valley können die Oberallgäuer neue Erfahrungen sammeln. Das Debüt im Skiweltcup ist für den Nachwuchs ein wichtiger Schritt auf dem Weg an die Spitze. Danach müssen sich die beiden Athleten aber erstmal aufs Lernen konzentrieren. Im Frühjahr steht für Rösle und Brandis das Abitur an.