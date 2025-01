Das Final-Four-Turnier in Ulm zieht auch die Allgäuer Tischtennis-Fans wieder in seinen Bann

Auch viele Allgäuer Tischtennis-Fans fiebern diesem ersten Höhepunkt der Saison entgegen. In der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm, die in den letzten Jahren mit knapp 5000 Zuschauern ausverkauft war, kämpfen am Samstag, 4. Januar, vier Mannschaften um den deutschen Tischtennis-Pokal.

TTF Ochsenhausen als Lokalmatador beim Final-Four-Turnier

Mit dabei ist auch wieder Tischtennis-Bundesligist TTF Liebherr Ochsenhausen, der mit dem Final-Einzug sein erstes Saisonziel erreicht hat. Auf dem Weg in das Halbfinale bezwangen die Oberschwaben die Ligakonkurrenten aus Bergneustadt und Grünwettersbach.

Während die TTF, deutscher Pokalsieger in den Jahren 2002, 2003, 2004 und 2019, in den letzten beiden Jahren jeweils im Halbfinale ausschied, so rechnet sich die Mannschaft in diesem Jahr als topgesetztes Team größere Chancen auf den Titel aus.

Auf dem Weg in das Finale wartet die Hürde Bad Homburg

Mit Aufsteiger Bad Homburg wartet allerdings um 11 Uhr eine unangenehme Aufgabe. In der Liga gewannen die TTF Ochsenhausen um Cheftrainer Bogdan Pugna knapp mit 3:2, bekamen dabei allerdings schon die Qualität der Hessen an der Platte zu spüren..

Der Gegner im Finale wird ebenfalls um 11 Uhr parallel am zweiten Tisch ausgespielt. Dort trifft der 1. FC Saarbrücken im anderen Halbfinale auf das derzeit starke Team vom SV Werder Bremen. In der Bundesliga-Tabelle sind beide Teams nur einen Platz voneinander getrennt.

Neben Hugo Calderano werden bei den TTF wahrscheinlich der Japaner Shunsuke Togami und Teamkapitän Simon Gauzy auflaufen und das Trio in den Einzeln bilden. Dazu stehen noch Tiago Abiodun und Leonardo Iizuka bereit.

Bei Bad Homburg ruhen die Hoffnungen vor allem auf dem ehemaligen Doppel-Weltmeister und Silber-Olympiamedaillengewinner, Kristian Karlsson. Der Ex-Ochsenhauser Can Akkuzu, vor der Saison neu gekommen, arbeitet nach einer längeren Krankheitspause noch an seinem Comeback.

Tischtennis Final-Four-Turnier: Nachfolger von Borussia Düsseldorf gesucht

Nach den beiden Halbfinalspielen steht fest, welche beiden Teams sich um die Nachfolge von Borussia Düsseldorf duellieren. „Die Vorfreude auf dieses Event ist enorm und es erfüllt mich mit Stolz, dass wir zu den besten vier Mannschaften in Deutschland gehören“, sagt Pugna. „Wir wollen zeigen, dass mit uns zu rechnen ist. Mit dem Training seit Weihnachten bin ich sehr zufrieden, die Jungs haben gut mitgezogen.“

„Ein Titelgewinn würde uns definitiv helfen, den Druck in der Liga etwas zu mildern. Ich denke aber, dass das Wichtigste ist, dass wir zunächst einfach unser Bestes geben“, sagt TTF-Profi Hugo Calderano. In der Bundesliga stehen die Oberschwaben derzeit mit 14:8-Punkten auf Platz drei.

In der Bundesliga wartet das Heimduell gegen Saarbrücken

Nur zwei Tage nach dem Final-Four-Turnier bestreiten die TTF Ochsenhausen ihren Rückrundenauftakt in der Tischtennis-Bundesliga. Zum 12. Spieltag empfangen die Oberschwaben am kommenden Montag (6. Januar)um 14 Uhr den 1. FC Saarbrücken.

Die Gäste aus Saarbrücken, amtierender Champions-League-Sieger, hatten für ihre Verhältnisse eine schwieriger Hinrunde und liegen mit 12:10 Punkten auf Platz fünf.

Final-Four-Turnier in Neu-Ulm Spielplan Halbfinals, ab 11 Uhr TTF Liebherr Ochsenhausen – TTC Bad Homburg 1. FC Saarbrücken TT – SV Werder Bremen Finale (im Anschluss) Sieger Halbfinale 1 – Sieger Halbfinale 2 Übertragung Alle drei Partien des Tages werden live und in voller Länge bei Dyn Sports übertragen. Das Event als Re-Live und in verschiedenen Highlight-Formaten steht nach Spielende ebenfalls bei Dyn bereit.