Formel 1: Großer Preis von Katar 2025 - Termine und Zeitplan für die Strecke in Lusail

Am 16. März 2025 startete die diesjährige Formel 1 Saison. Das Auftaktrennen wurde in der australischen Stadt Melbourne ausgetragen. Insgesamt umfasst der aktuelle Rennkalender 24 Grand Prix Rennen. Der Wettkampf in Lusail stellt das 23. und damit vorletzte Rennen der Saison dar. Danach folgt nur noch der Abschluss am 7. Dezember 2025 in Abu Dhabi. Auch im letzten Jahr war Katar ein Stopp der Formel 1 Grand Prix Tour. Als Sieger ging damals Max Verstappen aus dem Red Bull Team hervor.

Aus Deutschland gibt es in dieser Saison lediglich einen Fahrer. Nico Hülkenberg fährt zusammen mit dem Brasilianer Gabriel Bortoleto für das Team Sauber. Ein Rennen gibt es diese Saison jedoch nicht in Deutschland. Seit 2020 wurde kein Grand Prix mehr im Land ausgetragen. Es gibt aber Bestrebungen, ab 2026 wieder einzusteigen. Vor allem im Hinblick auf den Einstieg von Audi in die Formel 1 könnte Deutschland als Austragungsort wieder von Bedeutung sein.

Wann findet der Große Preis von Katar statt? Auf welcher Strecke wird das Rennen ausgetragen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen sind in diesem Artikel zu finden.

Zeitplan beim Katar-GP 2025: Termine und Uhrzeit des Rennens in Lusail

Das Formel 1 Wochenende in Katar findet vom 28. November 2025 bis zum 30. November 2025 statt. Den Auftakt stellt das Training am Freitag dar. Am selben Tag findet am Abend das Sprint-Qualifying statt. Am nächsten Tag, dem Samstag, geht es um 15 Uhr los mit dem Sprint. Daraufhin folgt das abendliche Qualifying. Am Sonntag, dem 30. November 2025, findet dann das eigentliche Rennen von 17 Uhr bis 19 Uhr statt. Die Übertragung des Rennens übernimmt Pay-TV-Sender Sky. Im Free-TV sind dieses Jahr leidglich sieben Rennen auf RTL zu sehen, die Fahrt in Lusail zählt allerdings nicht dazu.

Das sind die Termine beim Katar-GP 2024 und die Uhrzeiten in mitteleuropäischer Zeit:

1. Training: Freitag, 28. November 2025, ab 14.30 Uhr

Sprint-Qualifying: Freitag, 28. November 2025, ab 18.30 Uhr

Sprint: Samstag, 29. November 2025, ab 15 Uhr

Qualifying: Samstag, 29. November 2025, ab 19 Uhr

Rennen: Sonntag, 30. November 2025, ab 17 Uhr

Der Große Preis von Katar 2025: Alle Infos zur Strecke in Lusail

Das Rennen in Katar wird in dem Ort Lusail ausgetragen, welcher etwas außerhalb der p