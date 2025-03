Platzhirsche dominieren beim Frühlingslauf in Sonthofen

Der Frühlingslauf in Sonthofen ist traditionell der Auftakt in die Laufsaison im südlichen Oberallgäu. Bei der 16. Auflage gingen am Sonntag (23.03.2025) 255 Ausdauersportlerinnen und Ausdauersportler an den Start des 10-Kilometer-Rennens.

Die Siege des flachen Laufs, der vom Wonnemar in Richtung Altstädten und zurück führte, gingen – wie erwartet – an einen Lokalmatadoren und eine Lokalmatadorin. Bei den Männern gewann bei bestem Frühlingswetter Simon Pulfer vom Allgäu Outlet Raceteam, der vor einer Woche bereits beim Halbmarathon in Ottobeuren triumphiert hatte. Pulfer lief vor seinem Teamkollegen Johannes Hillebrand und Dominik Stadelmann (ASV Hegge) ins Ziel.

Icon Vergrößern Der Bihlerdorfer Simon Pulfer war bei den Männern der Schnellste. Foto: Martina Diemand Icon Schließen Schließen Der Bihlerdorfer Simon Pulfer war bei den Männern der Schnellste. Foto: Martina Diemand

Lisa Wimmer gewinnt Sonthofer Frühlingslauf 2025

Bei den Frauen setzte sich Lisa Wimmer aus Sonthofen knapp vor Lena Ritzel vom TV Kempten durch. Rang drei sicherte sich Charlotte Heim (Allgäu Outlet Raceteam).

Beeindruckend war auch die Leistung der jungen Elana Beuckmann (Jahrgang 2012). Die Athletin vom TSV Oberstdorf hatte im Ziel lediglich 2:09 Minuten Rückstand auf die Siegerin und wurde Fünfte. Beuckmann sicherte sich zudem den Sieg in der U14-Wertung.

Icon Vergrößern Lisa Wimmer aus Sonthofen feierte einen Heimsieg. Foto: Martina Diemand Icon Schließen Schließen Lisa Wimmer aus Sonthofen feierte einen Heimsieg. Foto: Martina Diemand

Die Ergebnisse vom Frühlingslauf Sonthofen 2025 Die Top fünf der Männer: Simon Pulfer (Allgäu Outlet Raceteam; 32:34 Minuten) Johannes Hillebrand (Allgäu Outlet Raceteam; +0:33 Minute) Dominik Stadelmann (ASV Hegge; +0:49) Johannes Wachter (Allgäu Outlet Raceteam; +1:04) Hector Rubio (US. MALONNO; +1:23) Die Top fünf der Frauen: Lisa Wimmer (Sonthofen; 37:40 Minuten) Lena Ritzel (TV Kempten; +0:13) Charlotte Heim (Allgäu Outlet Raceteam; +1:55) Debora Brodbeck (TV Immenstadt Triathlon; +2:00) Elena Beuckmann (TSV Oberstdorf; +2:09) Alle weiteren Ergebnisse vom Frühlingslauf Sonthofen 2025 finden Sie hier.

Icon Vergrößern Die Läuferinnen und Läufer wurden beim Sonthofer Frühlingslauf von zahlreichen Zuschauern angefeuert. Foto: Martina Diemand Icon Schließen Schließen Die Läuferinnen und Läufer wurden beim Sonthofer Frühlingslauf von zahlreichen Zuschauern angefeuert. Foto: Martina Diemand