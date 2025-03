Das Spiel in der Fußball-Kreisliga Süd zwischen dem BSK Neugablonz und dem FC Türk Sport Kempten ist am Samstag in der Halbzeitpause abgebrochen worden. Nach Informationen unserer Redaktion wurde das Schiedsrichtergespann nach dem Ende der ersten Halbzeit auf dem Weg vom Platz in die Kabine von einem Zuschauer bedroht.

