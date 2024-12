HSG Dietmannsried/Altusried feiert souveränen Heimsieg gegen TV Gundelfingen

Die HSG /Altusried hat am vergangenen Samstag einen weiteren wichtigen Sieg in der Handball-Oberliga eingefahren. Mit einem souveränen Auftritt setzten sich die Allgäuer vor heimischer Kulisse gegen den TV Gundelfingen mit 35:31 durch. Nach einer zwischenzeitlich deutlichen Führung von sieben Toren ließ die HSG den Gegner zwar wieder herankommen, bewies aber in der Schlussphase Nervenstärke und sicherte sich verdient beide Punkte.

Von Beginn an zeigte Dietmannsried/Altusried, warum es in dieser Saison bislang in eigener Halle noch ungeschlagen ist. Mit einer kompakten Abwehr und einem erneut herausragenden György Ignácz im Tor, der zahlreiche freie Würfe entschärfte, kontrollierten die Gastgeber die Partie. Vorne war Marcus Bernhard in Topform: Mit dynamischen Aktionen und einer beeindruckenden Treffsicherheit stellte er die Abwehr der Gäste immer wieder vor unlösbare Probleme.

HSG Dietmannsried/Altusried führt schon zur Halbzeit komfortabel

Zur Halbzeit lag die HSG komfortabel mit 19:12 in Front. Doch anstatt den Sack frühzeitig zuzumachen, schlichen sich in der Folge einige Unkonzentriertheiten ein. Gundelfingen nutzte diese Phase und kam dank einer starken Aufholjagd wieder näher ran. Doch die HSG blieb ruhig, stabilisierte ihre Defensive und konnte sich in der Schlussphase erneut auf die starke Torhüterleistung von Ignácz sowie die Treffsicherheit von Bernhard verlassen. (fle)

So hat die HSG Dietmannsried/Altusried gespielt

Ignácz, Bönsch (beide Tor), Bernhard 8, Feigele 4, Müller-Tolk 1, Haller 3, Becker 2/1, Haggenmüller 2, Fleschutz 3, Albrecht, Häufele, Schneider 6, Theurer 1, Schwegler 4, Sellei