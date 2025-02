Jessica Hilzinger tritt beim WM-Slalom trotz gesundheitlicher Schwierigkeiten an

Deutschland wartet weiter auf die erste Medaille bei der Alpinen Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm, und es stehen nur noch zwei Rennen mit realistischen Chancen an: der Slalom der Frauen am Samstag mit Lena Dürr und der Slalom der Männer mit Linus Straßer am Sonntag (jeweils 9.45/13.15 Uhr). Der letzte deutsche WM-Sieg gelang dem Sonthofer Frank Wörndl 1987 in Crans Montana (Schweiz), bei der letzten WM 2023 in Courchevel (Frankreich) landete der aktuell verletzte Sebastian Holzmann (Oberstdorf) auf Rang fünf, Alexander Schmid (Fischen), derzeit ebenfalls verletzt, schied im ersten Durchgang aus.

