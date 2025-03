Was das Schönste ist am Volleyball? „Diese Leidenschaft und die Gemeinschaft, die man beim Spiel sieht“, sagt Julia Notz. Die Pfarrerin aus Kempten - derzeit Lehrerin für evangelische Religion - spielt seit ihrer Kindheit Volleyball. Neben dem Sport steht die Familie für sie an erster Stelle.

