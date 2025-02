Diese Allgäuer Ski-Talente kämpfen in Tarvisio um WM-Medaillen

Von Donnerstag, 27. Februar, bis Donnerstag, 6. März, findet in Tarvisio die Junioren-Weltmeisterschaft Ski alpin statt. Für die Wettkämpfe im äußersten Nordosten Italiens, unweit der Grenzen zu Österreich und Slowenien, hat der Deutsche Skiverband 16 Athletinnen und Athleten nominiert. Vier davon stammen aus dem Allgäu.

Mit dabei sind Felix Rösle (20, SC Sonthofen), Benno Brandis (18, TSV Durach), Laila Illig (18, WSV Isny) und Lara-Marie Wies (16, SC Oberstdorf).

Der internationale Wettkampf findet in Tarvisio statt. Die Athleten kommen aus über fünfzig Ländern und sind zwischen 16 und 21 Jahre alt. Sie gehen in den disziplinen Abfahrt, Super-G, Slalom, Riesenslalom, Team-Kombination und Team-Parallelrennen an den Start.

Der Zeitplan bei der Junioren-WM in Tarvisio - Do., 27.02.2025, 11:00 Uhr (MEZ): Abfahrt Junioren (AF) - Do., 27.02.2025, 12:00 Uhr (MEZ): Abfahrt Juniorinnen (AF) - Fr., 28.02.2025, 10:30 Uhr (MEZ): Super-G Juniorinnen (SG) - Fr., 28.02.2025, 13:30 Uhr (MEZ): Team-Kombination Juniorinnen - Sa., 01.03.2025, 10:30 Uhr (MEZ): Super-G Junioren (SG) - Sa., 01.03.2025, 13:30 Uhr (MEZ): Team-Kombination Junioren - So., 02.03.2025, 12:00 Uhr (MEZ): Team-Parallel-Event, Juniorinnen/Junioren - Mo., 03.03.2025, 09:30 Uhr (MEZ): Riesenslalom Juniorinnen (RS) - Di., 04.03.2025, 09:30 Uhr (MEZ): Riesenslalom Junioren (RS) - Mi., 05.03.2025, 09:30 Uhr (MEZ): Slalom Juniorinnen (SL) - Do., 06.03.2025, 09:30 Uhr (MEZ): Slalom Junioren (SL)

Das deutsche Aufgebot bei der Junioren-WM in Tarvisio

Juniorinnen

- Romy Ertl (SC Lenggries)

- Jana Fritz (TSG Reutlingen)

- Charlotte Grandinger (Munich Youngsters)

- Laila Illig (WSV Isny)

- Antonia Reischl (SC Partenkirchen)

- Isabella Schmelmer (WSV Sankt Englmar)

- Lisa Seebacher (TUS Raubling)

- Lara-Marie Wies (SC Oberstdorf)

- Emily Wörle (SC Bad Tölz)



Junioren

- Benno Brandis (TSV Durach)

- Lukas Krauss (SSC Schwenningen)

- Felix Norys (SC Garmisch)

- Felix Rösle (SC Sonthofen)

- Leo Scherer (Skiteam Freiburg)

- Simon Widmesser (WSV Oberaudorf)

- Moritz Wiesler (SC Münstertal)