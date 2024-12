Katharina Schmid: Diese Wünsche hat die derzeit weltbeste Skispringerin fürs Jahr 2025

Als Führende im Gesamtweltcup ist Skispringerin Katharina Schmid (geborene Althaus) am Silvestertag in die Two-Nights-Tour in Garmisch-Partenkirchen gestartet. Beim Sieg der Slowenin Nika Prevc (134 Meter) wurde die 28-Jährige vom SC Oberstdorf mit 127,5 Meter hinter ihrer Teamkollegin Agnes Reisch (WSV Isny/130,5) Fünfte. Am Neujahrstag am Mittwoch (1. Januar 2025) findet die Two-Nights-Tour ihre Fortsetzung in Oberstdorf: Um 14.45 Uhr startet die Qualifikation, um 16.15 Uhr der zweite Wettkampf.

