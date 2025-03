Kombinierer Wendelin Thannheimer: Was über den Weltcup-Starter aus Oberstdorf bekannt ist

Wendelin Thannheimer vom SC Oberstdorf gehört seit der Saison 2023/24 fest zum deutschen Aufgebot im Weltcup der Nordischen Kombinierer. Im März 2025 nahm er das erste Mal an einer Weltmeisterschaft teil – der Nordischen Ski-WM in Trondheim/Norwegen. Thannheimer gilt als aufstrebender Athlet im deutschen Team.

Alles über Kombinierer Wendelin Thannheimer – Wohnort, Familie, Beruf, Hobbys

Geburtsdatum: 25.11.1999

Größe: 1,85 m

Geburtsort: Oberstdorf

Wohnort: Oberstdorf

Verein: SC Oberstdorf

Hobbys: Skitouren, Bergtouren, Fahrradfahren

Beruf: Sportsoldat

erster Weltcupstart: 2. Februar 2019

Erfolge: 5 Podestplätze im Einzel Continentalcup 2022/23 (2x Rang 1, 2x Rang 2, 1x Rang 3), Goldmedaille im Teamsprint bei den Deutschen Meisterschaften 2024, bestes Weltcupergebnis: Rang 4 in Otepää 2025

Instagram: wendel_thannheimer (1211 Follower, Stand: März 2025)

Der Oberallgäuer steht seit seiner Kindheit auf Langlaufski. Thannheimer ist einer von Drillingen und hat insgesamt fünf Geschwister. Sein Vater ist Trainer im Langlauf beim SC Oberstdorf. Die ganze Familie Thannheimer ist sehr sportlich - seine Schwester Germana ist im Langlaufkader des DSV.

Seit der Saison 2015/16 gehört der Kombinierer zu den Kaderathleten des DSV. 2019 machte er sein Abitur am Skigymnasium Oberstdorf – danach trat er der Sportfördergruppe der Bundeswehr bei.

Wendelin Thannheimer schaffte 2023 den Sprung in das Weltcup-Team

Seine Premiere im zweitklassigen Continentalcup hatte er im Januar 2018 in Klingenthal. Bis zur Saison 2023/24 startete Thannheimer überwiegend im Continentalcup. Seine beste Saison hatte er dort 2022/23, wo er fünf Podestplatzierungen erreichte und die Saison mit Rang zwei in der Gesamtwertung beendete.

Seit 2023/24 gehört der Oberstdorfer fest zum Weltcup-Team des DSV. Sein bestes Ergebnis erzielte er in Otepää im Februar 2025 im Einzel-Sprint – dort lief er auf Rang vier.

Der Oberstdorfer Wendelin Thannheimer startet seit der Saison 2023/24 regelmäßig im Weltcup. Foto: Ralf Lienert

Im März 2025 feierte Wendelin Thannheimer seine WM-Premiere

Im Januar 2019 durfte der Allgäuer bereits an den Junioren-Weltmeisterschaften in Lahti (Finnland) teilnehmen. Dort schaffte es der Kombinierer im Einzel auf Rang 7.

Im März 2025 stand für Thannheimer die Premiere bei den „richtigen“ Weltmeisterschaften an – bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim ging der Sportler vom SC Oberstdorf im Team-Wettkampf an den Start.