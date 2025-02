Langläufer Jakob Moch aus Isny stürmt zur ersten deutschen WM-Medaille

Jakob Moch vom WSV Isny hat bei der Junioren- und U23-Weltmeisterschaft in Schilpario (Italien) die erste Medaille für den Deutschen Skiverband geholt. Der 18-jährige Junior stürmte im Freistil-Einzel über 10 km am Freitag auf Rang drei. Der Sieg ging an den Norweger Lars Heggen, der Davide Negroni auf Rang zwei verwies.

Zuvor hatten Moch sowie Elias Keck (21, TSV Buchenberg) die WM-Podestränge mehrfach nur um Haaresbreite verpasst. Jakob Moch ist der jüngere Bruder des besten deutschen Langläufers Friedrich Moch, der mit Kecks älteren Schwester Lena liiert ist.

Nachwuchs-Langlauf-WM in Schilpario läuft noch bis Sonntag

Jakob Moch gilt als eines der größten Langlauf-Talente im Deutschen Skiverband. Bereits bei den Olympischen Jugendwinterspielen 2024 in Südkorea hatte der Allgäuer mehrere Medaillen geholt.

Die Nachwuchs-WM läuft noch bis Sonntag. Am Start sind insgesamt zehn Allgäuerinnen und Allgäuer.

Zehn Allgäuer bei Nachwuchs-WM in Schilpario Juniorinnen

– Lena Einsiedler (SC Pfronten)

– Anna Endreß (SC Sonthofen)

Junioren

– Felix Bollwein (SC Oberstdorf)

– Jakob Moch (WSV Isny)

U23 Frauen

– Germana Thannheimer (SC Oberstdorf)

– Katja Veit (SC Oberstdorf)

– Verena Veit (SC Oberstdorf)

U23 Männer

– Robin Fischer (TSV Buchenberg)

– Elias Keck (TSV Buchenberg)

– Kilian Koller (TSV Buchenberg)

Die WM begann am Montag, 3. Februar. Bis Sonntag, 9. Februar, stehen 14 Wettkämpfe in den Disziplinen Sprint, Massenstart, Intervallstart und Mixed-Staffel auf dem Programm.