Erster Weltcupsieg: Langläuferin Coletta Rydzek gelingt Sensation

Größte Erfolge:

1. Platz beim Sprint-Weltcup in Lahti/Finnland 2025, 2. Platz beim Sprint-Weltcup in Lahti/Finnland 2024, Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking/China, Bronze im Sprint bei der Nordischen Junioren-Ski-WM 2017 in Soldier Hollow/USA.