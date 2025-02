Aufstieg, Rückschlag und neue Herausforderungen im Studium

Luca Wieland galt lange Zeit als eines der größten Talente im Freeriden, dem Skifahren im freien Gelände. Der Sonthofer war Mitglied des St. Anton-Teams, eines deutsch-österreichischen Auswahlteams, und trainierte zusammen mit Stefan Häusl, Österreichs erfolgreichstem Skifahrer der Freeride-Worldtour. 2020 ging Wieland erstmals bei der Junior-Tour, dem Wettbewerb für die besten Nachwuchsfahrer, an den Start. 2022 folgte die erste Teilnahme an einer Weltmeisterschaft. Dem 21-Jährigen stand eine vielversprechende Karriere bevor, doch im Januar 2024 riss er sich das Kreuzband.

Luca Wieland kämpft nach schwerer Verletzung mit der Psyche

Die Kreuzbandruptur zog er sich im Training zu. „Nach einem Dreier hatte ich Rückenlage und landete schlecht“, sagt der gebürtige Wiesbadener, der zum Ende der dritten Klasse mit seiner Familie nach Sonthofen zog. Die Verletzung kam für den 21-Jährigen zu einem äußerst unglücklichen Zeitpunkt: „Ich war richtig gut in Form und wollte in den Wettbewerben voll angreifen.“

Für Wieland begann im Anschluss eine schwere Zeit. Der 21-Jährige hatte gerade sein Abitur abgeschlossen und weder einen Arbeits- noch Studienplatz. „Ohne Beschäftigung daheim zu sitzen, hat alles noch einmal schlechter gemacht“, sagt der Freerider.

Der Sonthofer stand bereits im Alter von zweieinhalb Jahren auf Skiern.

Wieland wechselte als Jugendlicher die Disziplin

Seine positive Einstellung half ihm jedoch schnell aus dem Stimmungstief. „Klar, die Situation ist nervig, aber bislang bin ich von Verletzungen verschont geblieben. Ich hatte immer großes Glück“, sagt der 21-Jährige, der Mechatronik studiert. Auch Andreas Neuhauser, Wielands Mentor, stand dem Sonthofer stets bei. „Andi ist immer für einen da. Er ist mehr als nur ein Vorbild, er ist ein richtig guter Freund“, sagt der Student. Neuhauser ist staatlich geprüfter Skilehrer und brachte Wieland zum Freeriden.

Zu Beginn seiner Karriere ging der 21-Jährige für den SC Oberstdorf bei klassischen Rennen an den Start. Mit zunehmendem Alter entwickelte er jedoch die Leidenschaft, im Tiefschnee zu fahren. „Es ist einfach ein wundervolles Gefühl“, sagt Wieland. Bei seiner ersten Teilnahme an der Youngstars-Challenge, die von Neuhauser organisiert wird, war diese Leidenschaft endgültig entfacht - und der Kontakt zu Neuhauser geknüpft. Es folgten zahlreiche Teilnahmen an den Freeride-Camps seines Vorbilds.

Steht der 21-Jährige mal nicht auf der Piste, jagt er gerne über Mountainbike-Trails.

Von Freeride-Talent zum „Lehrer“ im Tiefschnee-Abenteuer

Heute ist der Schüler zum Meister gereift. Wieland absolviert aktuell die Ausbildung zum Fachsportlehrer im freien Beruf - entspricht dem staatlich geprüften Skilehrer - und unterstützt Neuhauser bereits kräftig bei den Camps. „Es ist ein Riesenspaß, mit den Kids im Gelände abzureißen“, sagt der 21-Jährige. „Dennoch steht ihre Sicherheit natürlich an höchster Stelle.“

Für Wieland bringt das Mitorganisieren der Camps viele schöne Momente mit sich. „Wenn die Teilnehmer zu ihren Eltern sagen, dass sie im nächsten Jahr wiederkommen wollen, ist es das Größte für mich“, sagt der Sonthofer. Außerdem sei es faszinierend zu sehen, was für eine „tolle Gruppengemeinschaft“ innerhalb der kurzen Zeit entsteht. „Und das Geld nehme ich auch gerne mit“, fügt er hinzu und lacht.

„Vielleicht übernehme ich die Camps einmal.“ Luca Wieland, Über die Zukunft von Neuhausers Freeride-Camps

In diesem Jahr ist der 21-Jährige abermals ein Teil von Neuhausers Freeride-Camp. Vom 1. bis 8. März zieht es die Tiefschnee-Experten nach Georgien, genauer gesagt nach Bakhmaro. Wieland wird bei den Veranstaltungen seines Mentors in Zukunft mehr Verantwortung übernehmen. „Andi möchte irgendwann einen Nachfolger finden“, sagt der Sonthofer. „Vielleicht werde ich eines Tages derjenige sein.“

Obwohl Wieland Berge liebt, hat er für Wandern eigentlich nichts übrig: „Es ist unbelohnend."

Luca Wieland findet sich in stressigem Studium wieder

Wieland „liebt es“, Freeride-Unterricht zu geben. Mit einer Gruppe von Freunden „selbst Gas zu geben“ ist für ihn dennoch „das Höchste der Gefühle.“ Der Mechatronik-Student: „Wenn du auf den Skiern stehst, ist alles drumherum unwichtig, nur der Moment zählt.“ Ein mögliches Comeback in der Freeride-Worldtour schließt Wieland nicht aus. „Ich würde gerne testen, wie gut ich bei den Erwachsenen abliefere“, sagt der 21-Jährige. „Aber ich bin bislang zu keinem Entschluss gekommen.“

Das Studium lässt dem gebürtigen Wiesbadener fast keine Zeit, sich den Kopf über eine potenzielle Rückkehr zu zerbrechen. „Es ist schwer, stressig und sehr viel Mathematik“, sagt der Freerider. „Aber insgesamt gefällt es mir.“ Da Wieland in Innsbruck studiert, ist die Versuchung groß, die ein oder andere Vorlesung zu schwänzen und auf die Piste zu gehen. „Da muss ich mich schon immer wieder beherrschen“, sagt er und lacht. Wieland übt sich also auch ohne regelmäßiges Training in Disziplin.