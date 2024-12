So hat Michael Wolf die Trikot-Zeremonie erlebt - seine Nummer hängt jetzt unter dem Hallendach

Falls wirklich noch irgendein Beweis für die Karriere-Leistung von Michael Wolf nötig war, am Sonntagnachmittag vor mehr als 11.000 Fans in der ausverkauften neuen Eishockey-Arena in München wurde er geliefert.

Manuel Weis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Michael Wolf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hallendach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis