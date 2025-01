Daniel Zugg dominiert Mittag-Race am Füssener Jöchle vor prominenter Allgäuer Konkurrenz

Daniel Zugg war beim Mittag-Race 2025 einfach nicht zu schlagen. Der Ausdauersportler vom WSV St. Gallenkirchen in Vorarlberg setzte sich auf der Ausweichstrecke am Füssener Jöchle in 25:50 Minuten gegen die durchaus prominente Skibergsteiger-Prominenz aus der Region durch.

Marc Dürr landet beim Mittag-Race auf Platz zwei

Nur rund zehn Sekunden später kam Marc Dürr, amtierender deutscher Meister in der Disziplin Individual, vom Allgäu Outlet Raceteam ins Ziel. Dritter und erster U18-Läufer wurde Dürrs Teamkollege aus Bad Hindelang, Simon Hatt.

Bei den Frauen siegte die in Füssen lebende österreichische Topläuferin Johanna Hiemer vom Team Dynafit (30:03). Ihr folgten Alexandra Altmann (Allgäu Outlet Raceteam) und Martina Senn (Club Skibergsteigen Vorarlberg). Organisiert hatten die Veranstaltung der Ski-Club Immenstadt und die DAV-Sektion Allgäu Kempten.

Icon Vergrößern Johanna Hiemer aus Füssen gewann das Mittag-Race bei den Frauen. Foto: Luis Dangel Icon Schließen Schließen Johanna Hiemer aus Füssen gewann das Mittag-Race bei den Frauen. Foto: Luis Dangel

Mittag-Race 2025 ins Tannheimer Tal verlegt

Das Rennen war aufgrund der schlechten Schneelage vom Mittagberg in Immenstadt ins Tannheimer Tal ans Füssener Jöchle verlegt worden. Die Teilnehmer mussten dort eine 3,2 Kilometer lange Strecke mit 616 Höhenmetern bewältigen. Bei dem Start um acht Uhr in der Früh, vor dem normalen Pistenbetrieb waren die Verhältnisse sehr hart und eisig, starke böige Winde verlangten von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zusätzlich einiges ab.

Für die Topathleten war das Mittag-Race eine gute Standortbestimmung vor den kommenden Wettkämpfen. Hiemer ist momentan mit der österreichischen Nationalmannschaft auf den Weg zum Weltcup-Rennen nach Baku (Aserbaidschan). Dürr hat das gleiche Ziel mit der deutschen Nationalmannschaft.

Icon Vergrößern Schnell am Füssener Jöchle: Sieger Daniel Zugg aus Österreich (rechts) und der Zweitplatzierte Marc Dürr (Hindelang, links) Foto: Julian Karle Icon Schließen Schließen Schnell am Füssener Jöchle: Sieger Daniel Zugg aus Österreich (rechts) und der Zweitplatzierte Marc Dürr (Hindelang, links) Foto: Julian Karle

Martin Sambale steigt nach Wettkampfpause wieder ein

Mit dabei ist dann auch sein Teamkollege David Sambale (Immenstadt), der aufgrund der vielen Wettkämpfe in den nächsten Wochen das Training dem Mittag-Race vorzog. Zugg, der Sieger bei den Männern, startete in diesem Winter bereits bei einem Weltcup in Frankreich und wird sich in den nächsten Wochen auf andere Wettkämpfe in Österreich konzentrieren.

Erfreulich aus Allgäuer Sicht war auch der Auftritt der jungen Nachwuchsathleten. Auf dem vierten Platz landete Franz Hölzl (Hindelang/DAV-Sektion Allgäu Kempten). Raphael Hatt, der in den letzten Monaten mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, wurde Dritter in der Altersklasse U18. Wie sein Zwillingsbruder Simon und Hölzl gehört er der deutschen Nationalmannschaft an und startete bereits im Jugendweltcup.

Sehr zufrieden zeigte sich auch der Vorsitzende des Ski-Clubs Immenstadt, Martin Sambale: „Wir hatten, obwohl das Rennen nicht als deutsche Meisterschaft gewertet wurde, 61 Teilnehmer im Ziel und dank der internationalen Konkurrenz auch eine sehr starke Besetzung. Es war zwar schade, dass wir nicht an unserem Hausberg dem Mittag starten konnten, aber hier am Füssener Jöchle waren die Rahmenbedingungen gut und die Zusammenarbeit mit den Tannheimer Bergbahnen hat wunderbar geklappt.“