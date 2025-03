Memminger Stadion gestürmt - 1860-Ultras überraschen mit Geste

Nachdem Fans der zweiten Mannschaft des TSV 1860 München am vergangenen Wochenende beim FC Memmingen randaliert hatten, sind die Löwen-Anhänger mittlerweile für den entstandenen Schaden aufgekommen.

Nach Telefongesprächen zwischen den Fanabteilungen vereinbarten die Vereine laut dem Fanportal sechzger eine Summe von 1000 Euro in bar, die entgangene Eintrittsgelder und Reinigungskosten deckt.

„Wer Fehler macht, muss auch dafür aufkommen.“ Das Fanportal sechzger, Über die Ultra-Fanszene der Löwen

Das Geld stammt aus der Fanszene der Löwen. Bereits gestern, als der TSV zum Auswärtsspiel in Wiesbaden reiste, übergab Fanprojektleiterin Nadine Bickmann dem FCM die Entschädigung. Laut sechzger sei die Zusammenarbeit mit Memmingen „sehr kooperativ“ verlaufen.

FC Memmingen leitet keine rechtlichen Schritte ein

Der FC Memmingen verzichte laut Pressesprecher Andreas Schales nun darauf, rechtliche Schritte gegen die Randalierer einzuleiten. „Eigentlich haben wir ein gutes Verhältnis mit 1860 München“, so Schales. „Da die Initiative von den Fans kam, hat die Geschichte für uns jetzt ein versöhnliches Ende genommen.“

Eine erste Kontaktaufnahme sei Anfang der Woche erfolgt. Laut dem sechzger habe besonders die Aufarbeitung durch die Fanbetreuung und des Fanprojekts zur Einsicht der Anhänger beigetragen. „Wer Fehler macht, muss auch dafür aufkommen. Das haben die 1860-Ultras nun getan“, so sechzger.de.

Zahlreiche 1860-Fans wurden am Münchner Hauptbahnhof von der Polizei abgefangen. Foto: -/Bundespolizeiinspektion /dpa

Was fiel im Spiel zwischen Memmingen und dem TSV eigentlich vor?

Eine große Gruppe der aktiven Fanszene des TSV 1860 München war am vergangenen Wochenende per Zug zum Auswärtsspiel beim FC Memmingen angereist. Bereits während der Zugfahrt verhielten sich die Münchner überaus aggressiv, brachten zahlreiche Aufkleber in den Wagons an und beschmierten die Wände mit Graffiti.

Im Memminger Stadion überliefen die Löwen-Fans die Einlasskontrollen und gelangten somit ohne Eintrittskarte in den e-con ArenaPark. Außerdem beschmierten sie die Toilettenkabinen der Memminger Spielstätte.