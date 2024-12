Neuer Teilnehmerrekord beim Pokallanglauf in Eschach zur Eröffnung der Langlauf-Saison

Einen neuen Teilnehmerrekord verbuchten die Organisatoren vom Ski-Club Kempten beim Pokallanglauf in Eschach. Die Veranstaltung, die zur Langlaufserie Geiger-Cup des Allgäuer Skiverbandes (ASV) zählt, fand heuer erstmals als Massenstartwettbewerb statt, der für viele spannende Rennen mit knappen Zielsprints sorgte.

180 Langläufer gingen in Eschach in den Altersklassen Schüler U9 bis zu den Erwachsenen an den Start. Trotz des wenigen Schnees hatten es die Helfer geschafft, für eine bestens präparierte anspruchsvolle Wettkampfstrecke (1,5 km, 2 km, 3 km, 5 km und 7,5 km) am Eschacher Weiher zu sorgen. Der bei der Siegerehrung einsetzende Schneefall sorgte dann sogar noch für winterliche Verhältnisse.

Icon Vergrößern Auch Skitty, das Maskottchen des Deutschen Ski-Verbandes, feuerte die jungen Langläufer beim vom SC Kempten organisierten Wettkampf an. Foto: Matthias Becker Icon Schließen Schließen Auch Skitty, das Maskottchen des Deutschen Ski-Verbandes, feuerte die jungen Langläufer beim vom SC Kempten organisierten Wettkampf an. Foto: Matthias Becker

Bei jüngsten Teilnehmern der Klassen U8/9 war mit 5:45 Minuten über 1,5 Kilometer in der freien Technik Catharina Zint vom SC Oberstdorf die Schnellste.

Die Nachwuchstalente der Altersklassen U10/11 mussten unter den Augen von Herbert John, dem Präsidenten des Bayerischen Skiverbandes, zwei Kilometer bewältigen. Hier war mit nur 7:50 Minuten wieder ein Mädchen am schnellsten unterwegs: Lilou Hellberg vom SC Immenstadt sicherte sich knapp den Sieg vor Leni Wagner (SC Pfronten) und der Kemptenerin Sophie Sommer.

Valentin Rudhart vom WSV Isny schaffte es in der Klasse U13 einen souveränen Sieg zu erlaufen und mit 9:24 Minuten die Bestzeit über 3 km der U12/13 zu setzen.

Icon Vergrößern Anni Wagner (vorne) vom SC Pfronten landete in der Altersklasse U9 auf Platz zwei. Foto: Matthias Becker Icon Schließen Schließen Anni Wagner (vorne) vom SC Pfronten landete in der Altersklasse U9 auf Platz zwei. Foto: Matthias Becker

Trotz Heimvorteils musste sich Magdalena Besler vom Ski-Club Kempten über 5 Kilometerin der Klasse U15 nur knapp mit acht Sekunden Rückstand der Oberstdorferin Carla Müller geschlagen geben, die mit einer Zeit von 16:26 Minuten gewann. Tagesschnellste bei den Frauen war Sigrid Mutscheller vom WSV Isny mit 15:28 Minuten über 5 km.

Auf der 7,5-Kilometer-Strecke war mit Alexander Buschek vom SC Furth im Wald, der am Bundesstützpunkt in Oberstdorf trainiert, ein Jugendlicher der Altersklasse U16 in Eschach am schnellsten unterwegs.

Die Ergebnisse der Pokallanglaufs in Eschach Schüler U8 1. Platz Serafin Greis (SK Nesselwang), 2. Luca Riether (WSV Isny), 3. David Mätzler (SC Oberstdorf) Schülerinnen U8 1. Greta Endras (SC Oberstdorf), 2. Maxima Marie Anwander (SC Immenstadt), 3. Fanni Häusler (SC Rettenberg) Schüler U9 1. Elias Wachlin (TSV Buchenberg), 2. Felix Kulmus (SV Maierhöfen-Grünenbach), 3. Franz Schambeck (SK Nesselwang) Schülerinnen U9 1. Catharina Zint (SC Oberstdorf), 2. Anni Wagner (SC Pfronten), 3. Neomi Niv-Harder (SV Hindelang) Schüler U10 1. Hugo Schubert (WSV Isny), 2. Vincent Vallet (SC Oberstdorf), 3. Fabian Knechtel (SC Scheidegg) Schülerinnen U10 1. Luzie Jähn (SK Nesselwang), 2. Lucia Thoma (SC Rettenberg), 3. Luna Linke (SC Oberstdorf) Schüler U11 1. Xaver Mätzler, 2. Noah Wetzstein (beide SC Oberstdorf), 3. Niklas Kirchbihler (SC Immenstadt) Schülerinnen U11 1. Lilou Hellberg (SC Immenstadt), 2. Leni Wagner (SC Pfronten), 3. Sophie Sommer (SC Kempten) Schüler U12 1. Silvan Hiemer (TSV Buchenberg), 2. Elias Scherm (SC Oberstdorf), 3. Felix Knechtel (SC Scheidegg) Schülerinnen U12 1. .Lina Brunner, 2. Lou Müller (beide SC Oberstdorf), 3. Lotta Schweiger (TSV Schwangau) Schüler U13 1. Valentin Rudhart (WSV Isny), 2. Johannes Porzig (SC Oberstdorf), 3. Aaron Zwack (TSV Buchenberg) Schülerinnen U13 Elena Beuckmann (SC Oberstdorf), 2. Carlotta Hellberg (SC Immenstadt), 3. Victoria Rudhart (WSV Isny) Schüler U14 1. Lasse Brunner (SC Oberstdorf), 2. Moritz Schiller (WSV Mehrstetten), 3. Andrin Titscher (SC Oberstdorf) Schülerinnen U14 1. Ida Fritz, 2. Emilia Gogl (beide SC Oberstdorf), 3. Anna Herrmann (VfL Pfullingen) Schüler U15 1. Maximilian Kupfahl, 2. Leopold Fischer (beide SC Oberstdorf), 3. Paul Mechler (WSV Isny) Schülerinnen U15 1. Carla Müller (SC Oberstdorf), 2. Magdalena Besler (SC Kempten), 3. Juliane Mettang (WSV Mehrstetten) Junioren U16 1. Alexander Buschek (SC Furth im Wald), 2. Maximilian Mutscheller (WSV Isny), 3. Timo Mangold (SC Oberstdorf) Juniorinnen U16 1. Ada Zwack (TSV Buchenberg), 2. Emilia Tasser (WSV Isny), 3. Lilly Ecke (SC Oberstdorf) Junioren U18 1. Magdalena Henkel (SC Pfronten) Männer 1. Matthias Vogler (SC Pfronten), 2. Clemens Seywald (SV Maierhöfen-Grünenbach) Frauen 1. Sigrid Mutscheller (WSV Isny), 2. Annette Ammann (TSG SZ Leutkirch)

Lesen Sie auch: So bereitet man sich auf die Skisaison vor - ein Experte gibt Tipps