Warten auf das Profi-Debüt: So läuft es für Noahkai Banks beim FC Augsburg

Vor einem Monat stand der Dietmannsrieder Noahkai „Noki“ Banks erstmals im Profikader des FC Augsburg bei einem Bundesliga-Spiel. Der Innenverteidiger, der am kommenden Sonntag seinen 18. Geburtstag feiert, kam bei der 1:3-Niederlage der Fuggerstädter allerdings nicht zum Einsatz.

Banks‘ Vertrag beim FC Augsburg läuft bis 2027

Hauptsächlich wird das Allgäuer Talent, das im Sommer seinen ersten Profivertrag (bis 2027) unterschrieb, in der zweiten Mannschaft des FCA in der Regionalliga eingesetzt. Am Wochenende gewannen Banks und seine Teamkollegen das Derby gegen Schwaben Augsburg vor 1047 Zuschauern mit 3:0.

In der laufenden Regionalliga-Saison kommt der Dietmannsrieder auf elf Einsätze. Der FCA II steht in der Tabelle mit 25 Punkten auf dem elften Platz, der Vorsprung auf die Abstiegs-Relegationsplätze beträgt derzeit fünf Punkte. Spitzenreiter ist der 1. FC Schweinfurt (44 Punkte).

Am 1. Dezember feiert Noahkai Banks seinen 18. Geburtstag

Am kommenden Freitag (19 Uhr) erwartet Banks mit dem FC Augsburg II den SV Wacker Burghausen, der momentan zwei Punkte vor den Fuggerstädtern auf dem neunten Platz liegt.

Zuletzt war Banks, der auch die amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, für die U20-Auswahl der Vereinigten Staaten im Einsatz. Beim 2:1-Sieg im Freundschaftsspiel gegen Frankreich bereitete der 17-Jährige den Siegtreffer von Taha Habroune vor.