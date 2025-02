Noahkai Banks: Dietmannsrieder ist jüngster Eigentorschütze der Bundesliga-Geschichte

Bitterer Spieltag für den Dietmannsrieder Jungprofi Noahkai Banks. Dem 18-Jährigen aus Dietmannsried unterlief bei seinem zweiten Startelfeinsatz für den Fußball-Bundesligisten FC Augsburg ein kurioses Eigentor. In der Partie beim FC St. Pauli (1:1) wollte der Innenverteidiger eine Hereingabe vor der Torlinie klären, schoss sich jedoch selbst an und bugsierte den Ball in das eigene Tor.

Dietmannsrieder Noahkai Banks ist jüngster Eigentorschütze der Bundesliga-Geschichte

Damit ist der Allgäuer (kicker-Note 3) nun der jüngste Eigentor-Schütze der Bundesliga-Geschichte. Trotz des Fauxpas zeigte Banks danach am Millerntor eine solide Leistung. Auch deswegen hielt FCA-Trainer Jess Thorup am 18-Jährigen fest, erst in der 79. Minute verließ Banks aus taktischen Gründen für Stürmer Steve Mounie den Platz.

Prominente Namen: Auch Lothar Matthäus zählt zu den jüngsten Eigentor-Schützen

Beim Pokal-Aus des FC Augsburg am Dienstag in Stuttgart (0:1) kam Banks nicht zum Einsatz. In der Liste der 15 jüngsten Eigentorschützen der Bundesliga finden sich einige prominente Namen - unter anderem Lothar Matthäus, Georg Schwarzenbeck, Jens Nowotny.

Am kommenden Wochenende sind Banks und der FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr) beim FSV Mainz gefordert.