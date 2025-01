Den bisher aufregendsten Tag in seiner Fußball-Karriere hat Noahkai „Noki“ Banks erstaunlich schnell verarbeitet. Schon in den ersten Minuten seines Bundesliga-Debüt versprühte der 18-Jährige aus Dietmannsried keinerlei Nervosität, genauso abgeklärt wirkte er auch am Tag danach im Gespräch mit unserer Redaktion.

