Starker Wind wirbelt WM-Zeitplan am Donnerstag ordentlich durcheinander

Das Wetter bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim/Norwegen spielt weiter verrückt. Nach Dauerregen sowie ergiebigem Schneefall sorgt nun heftiger Wind für Chaos.

In der Nacht auf Donnerstag sowie im Laufe des Vormittags sind laut Weltverband Fis im „Granasen Skisenter“ starke Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 40 m/s vorhergesagt, wodurch der Zeitplan ordentlich durcheinander gewirbelt wird.

Nordische Kombination: Kein Probedurchgang vor Team-Wettkampf

Besonders betroffen sind die Nordischen Kombinierer, für die der Team-Wettkampf ansteht. Einen Probedurchgang wird es für das deutsche Quartett, das aus vier Oberstdorfern besteht, deshalb nicht geben.

Das Springen der Kombinierer wurde vorsorglich von 11 Uhr auf 12.30 Uhr verlegt. Der Lauf startet um 16 Uhr, ursprünglich war dieser für 15 Uhr vorgesehen.

Bewohner in Trondheim sind aufgefordert, sich während des Sturms nicht draußen aufzuhalten

Auch die Langlauf-Staffel der Männer wurde von 12.30 Uhr auf 14 Uhr verlegt. Das Einzel der Spezialspringer findet ab 17.05 Uhr statt (ursprünglich 16 Uhr). Lediglich die Startzeit für die Qualifikation der Skispringerinnen (20.30 Uhr) bleibt unverändert.

Auswirkungen hat der Wind auch auf die zehntausenden Zuschauer in Trondheim. Die Bevölkerung der drittgrößten norwegischen Stadt wird aufgefordert, sich während des Sturms in Innenräumen aufzuhalten. Das Stadion öffnet am Donnerstag deshalb erst um 12 Uhr. Bis dahin soll sich die Wetterlage laut Vorhersage beruhigt haben. Wörtlich teilt die Fis mit: „Die Sicherheit der Athleten, Teams, Öffentlichkeit hat oberste Priorität.“

Das abgeänderte WM-Programm am Donnerstag 12.30 Uhr: Nordische Kombination, Team Männer, Großschanze

16 Uhr: Nordische Kombination, 4 x 5 km Langlauf

14 Uhr: Langlauf, Staffel 4x 7,5 km Männer

17.05 Uhr: Skispringen, Team Männer, Großschanze

20.30 Uhr: Skispringen, Qualifikation Frauen, Großschanze

Alle Informationen zur Nordischen Ski-Weltmeisterschaft und zu unseren Allgäuer Sportlern vor Ort finden Sie in unserem Ski-WM-Spezial unter: www.allgaeuer-zeitung.de/ski-wm