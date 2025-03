Saure Norweger, gefrustete Deutsche: Das war die Nordische Ski-WM am Mittwoch

Am Rande der Nordischen Ski-WM in Trondheim/Norwegen geht es verbal heiß her. Kombinierer-Weltmeister Jarl Magnus Riiber kritisierte die deutsche Noko-Mannschaft harsch. „Mir ist regelrecht übel und ich bekomme richtig viel Adrenalin, wenn ich daran denke, wie man sich so schlecht benehmen kann“, sagte der Norweger der Tageszeitung Dagbladet. Er fügte an: „Das ist widerlich.

