Marco Maier aus Blaichach sprintet bei Para-Biathlon-WM zu Silber

Am ersten Tag der Para-Biathlon-Weltmeisterschaft im slowenischen Pokljuka hat die deutsche Mannschaft im Sprint über 7,5 Kilometer vier Medaillen geholt. Leonie Walter gewann bei den Frauen mit Sehbeeinträchtigung Gold, vor Johanna Recktenwald. Anja Wicker und der Allgäuer Marco Maier (Blaichach/SV Kirchzarten) sprinteten zu Silber.

Maier hatte bis zum Schluss sogar den Sieg vor Augen. In der stehenden Klasse verpasste der 25-Jährige Gold nur um 1,2 Sekunden. Der Allgäuer blieb am Schießstand fehlerlos, im Gegensatz zu Mark Arendz aus Kanada, der einmal patzte. Doch der läuferisch überragende 34-Jährige war in der Loipe den entscheidenden Hauch schneller.

„Mir ist am Ende etwas die Puste ausgegangen.“ Marc Maier, Para-Biathlet aus Blaichach

Maier sagte nach dem ersten von drei WM-Rennen: „Es war ein sehr anstrengendes Rennen. Ich bin es zügig angegangen und habe mich am Schießstand gut gefühlt. Leider hat es nicht ganz gereicht. Mir ist am Ende etwas die Puste ausgegangen. Aber Platz zwei ist sehr gut.“ (az)

Das Programm bei der Para-Biathlon-WM 2025 Donnerstag, 6. Februar

10.15 Sprint 7,5 km Männer – sitzend

10.30 Sprint 7,5 km Frauen – sitzend

12.00 Sprint 7,5 km Männer – stehend

12.15 Sprint 7,5 km Frauen – stehend

12.30 Sprint 7,5 km Männer – Sehbehinderung

12.45 Sprint 7,5 km Frauen – Sehbehinderung

Freitag, 7. Februar

11.00-13.00 Offizielles Training – sitzend

13.30-15.30 Offizielles Training – Stehen, Sehbehinderung

Samstag, 8. Februar

11.15 Sprintverfolgung 10 km Qualifikation Männer – sitzend

11.30 Sprintverfolgung 10 km Qualifikation Frauen – sitzend

11.45 Sprintverfolgung 10 km Qualifikation Frauen – stehend

12.00 Sprintverfolgung 10 km Qualifikation Männer – stehend

12.15 Sprintverfolgung 10 km Qualifikation Frauen – Sehbehinderung

12.30 Sprintverfolgung 10 km Qualifikation Männer – stehend

13.55 Sprintverfolgung 10 km Finale Männer – sitzend

14.15 Sprintverfolgung 10 km Finale Frauen – sitzend

14.35 Sprintverfolgung 10 km Finale Frauen – stehend

14.55 Sprintverfolgung 10 km Finale Frauen – Sehbehinderung

15.10 Sprintverfolgung 10 km Finale Männer – Stehend

15.25 Sprintverfolgung 10 km Finale Männer – Sehbehinderung

Sonntag, 9. Februar 2025

10.15 Einzelwettkampf 12,5 km Männer – sitzend

10.40 Einzelwettkampf 12,5 km Frauen – sitzend

12.45 Einzelwettkampf 12,5 km Männer – Stehen

13.00 Einzelwettkampf 12,5 km Damen – Stehend

13.45 Einzelwettkampf 12,5 km Männer – Sehbehinderung

14.00 Einzelwettkampf 12,5 km Damen – Sehbehinderung