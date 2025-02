Marco Maier aus Blaichach kämpft bei Para-Biathlon-WM um Medaillen

Beim Para-Weltcup in Val di Fiemme (Italien) am vergangenen Wochenende haben zwei Allgäuer Langläufer Top-Ten-Plätze gesichert. Marco Maier (Blaichach) wurde Fünfter im Sprint, trotz der für ihn widrigen Schneeverhältnisse. Den Sieg holte Teamkollege Sebastian Marburger vom SK Wunderthausen. Auch Theo Bold (WSV Isny), der im Sprint der Männer mit Sehbeeinträchtigung an den Start ging, war mit seiner Leistung zufrieden. Der 18-Jährige landete mit seinem Bruder und Guide Jakob Bold als bester Deutscher auf Platz sechs. Im Rennen über zehn Kilometer reichte es zu Rang sieben.

Im nächsten Jahr ist Val di Fiemme Austragungsort der Paralympics. Die Wettbewerbe im Trentino dienen den Verantwortlichen und Sportlern auch zur Orientierung in Hinblick auf das Großereignis. „Dafür machen wir ja diesen Test: Um die richtigen Schlüsse zu ziehen, was man noch ändern kann oder ändern muss“, sagt Marco Maier.

Para-Biathlon-WM findet auf der Pokljuka in Slowenien statt

In dieser Woche ist Maier bei der Para-Biathlon-Weltmeisterschaft am Start. Auf der Hochebene Pokljuka (Slowenien) kämpft der Blaichacher um Medaillen. Die Para-Biathleten messen sich am Donnerstag im Sprint (7,5 km), am Samstag in der Sprint-Verfolgung (3,6 km) und am Sonntag im Einzelrennen (12,5 km). (chb)