Wie Paul Wanner seine Nagelsmann-Absage begründet

Fußballprofi Paul Wanner (18) aus Amtzell bei Wangen sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann (37) für die anstehenden Länderspiele gegen Bosnien am Samstag und Ungarn am Dienstag ab und will lieber weiter in der U21 auflaufen. Gegenüber der Bild-Zeitung begründete der Heidenheimer Bundesligaspieler, der eigentlich dem FC Bayern gehört, seine Absage: „Jeder weiß, glaube ich, dass ich mit Julian ein super Verhältnis habe, da wir uns schon sehr lange kennen und wir daher im regelmäßigen Austausch sind.“

