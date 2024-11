Deshalb ärgert sich Paul Wanner nach dem 0:2 gegen Chelsea besonders

Der 1. FC Heidenheim verliert in der Conference League trotz einer ordentlichen Leistung mit 0:2 gegen den FC Chelsea. Das Allgäuer Top-Talent Paul Wanner trauert nach dem Spiel zwei guten Chancen hinterher.

Conference League: Chelsea-Keeper bringt Wanner zur Verzweiflung

In der 26. Minute scheiterte der Offensivspieler aus Amtzell (bei Wangen) aus acht Metern an Chelsea-Keeper Filip Jörgensen, der den Versuch in den linken Winkel parierte. In der 69. Minute war Jörgensen erneut zur Stelle, als er Wanner im Eins-gegen-eins zum Verzweifeln brachte.

„Ich muss der Mannschaft ein Kompliment machen. Wir haben die Drangphasen gut überstanden und hatten unsere Chancen. Ich muss meine beiden Chancen nutzen, dann hätten wir uns belohnt“, sagte Wanner im TV-Interview nach dem Spiel. „Nächstes Mal muss ich auf den Trainer hören“, fügte der 18-Jährige hinzu und reagierte damit auf eine Aussage von Heidenheim-Coach Frank Schmidt, der einen flachen Abschluss gefordert hatte.

Wanner und Heidenheim treffen auf Eintracht Frankfurt

Das Conference-League-Heimspiel gegen den sechsfachen englischen Meister hinterließ jedenfalls Spuren bei Wanner. Sein Einsatz für das kommende Bundesliga-Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt ist laut Medienberichten fraglich.

Der gebürtige Dornbirner ist derzeit vom FC Bayern München an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen. Für die Baden-Württemberger kam der Mittelfeldspieler in der laufenden Bundesliga-Saison zu elf Einsätzen (zwei Tore, ein Assist).