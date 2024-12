Nesselwanger Nawrath für Biathlon auf Schalke nominiert

Auf die Pleite beim Weltcup im finnischen Kontiolahti mit Platz 22 im Einzel folgte für Philipp Nawrath die gute Nachricht. Beim „Biathlon auf Schalke“ am 28. Dezember bildet der 31-jährige Nesselwanger zusammen mit Franziska Preuß aus Ruhpolding neben Vanessa Voigt und Justus Strelow das zweite deutsche Duo bei der traditionsreichen World Team Challenge.

Philipp Nawrath ersehnt deutschen Triumph

„Das ist nicht nur für die Zuschauer, sondern auch für uns Sportler ein echtes Erlebnis. Genau deshalb habe ich zugesagt“, sagte Preuß. Sie wolle „zusammen mit Philipp ums Podium mitmischen“. Nawrath ergänzte, dass es „höchste Zeit“ für einen erneuten deutschen Triumph werde. Zuletzt hatten Vanessa Hinz und Simon Schempp im Jahr 2016 für Deutschland in der Schalker Arena triumphiert.

In Kontiolahti geht es für Nawrath mit dem Sprint am Freitag und dem Massenstart am Sonntag weiter. Der Nesselwanger richtet das Augenmerk wieder nach vorn nach dem Motto „Abhaken und weiter geht’s!“ Nawrath: „Unsere Ansprüche sind höher. Bester Deutscher zu sein ist nicht das Highlight, wir haben alle mehr drauf.“