Speedway-Fahrer Sandro Wassermann verkündet überraschend Karrierrende - das steckt dahinter

Auf der Internetseite bahndienst.com war kürzlich folgende Schlagzeile zu lesen: „Das ist ein Schreck und ein Schlag in die Magengrube für das deutsche Speedway: Sandro Wassermann beendet per sofort seine Karriere.“ Der Entschluss des 27-jährigen Memmingers, nach insgesamt 18 Jahren – für die Öffentlichkeit überraschend – seinen geliebten Motorsport aufzugeben, ist in der Tat ein echter Paukenschlag.

Reifen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Motorsport Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Karriereende Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis