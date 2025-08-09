Speedway-Fahrer Sandro Wassermann verkündet überraschend Karrierrende - das steckt dahinter

Auf der Internetseite bahndienst.com war kürzlich folgende Schlagzeile zu lesen: „Das ist ein Schreck und ein Schlag in die Magengrube für das deutsche Speedway: Sandro Wassermann beendet per sofort seine Karriere.“ Der Entschluss des 27-jährigen Memmingers, nach insgesamt 18 Jahren – für die Öffentlichkeit überraschend – seinen geliebten Motorsport aufzugeben, ist in der Tat ein echter Paukenschlag.
Überraschung beim Speedway
