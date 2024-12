Rund um das Illerstadion in Kempten dürfte schon am Dienstagvormittag ein geschäftiges Treiben herrschen. In den letzten Stunden vor dem Start des Silvesterlaufs holen die Teilnehmer ihre Startunterlagen ab, bevor es dann ab 13.30 Uhr auf die Strecke geht.

