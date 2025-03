Wegen Höhenangst: Allgäuer Skispringer Philipp Raimund verzichtet auf Start in Planica

Viele Skisprungfans rätselten am Donnerstagvormittag, warum Philipp Raimund bei der Qualifikation zum Skifliegen in Planica/Slowenien nicht am Start war. Denn nominiert war der 24-Jährige vom SC Oberstdorf für das Weltcup-Finale. Und fit war er auch. Was war also der Grund?

Höhenangst: Philipp Raimund erklärt Verzicht auf Skiflug-Weltcup

Am Donnerstagnachmittag meldete sich der Allgäuer bei Instagram zu Wort. Und lieferte eine – für einen Skispringer ungewöhnliche – Erklärung: „Wie einige von euch vielleicht wissen, habe ich Höhenangst. Normalerweise habe ich es unter Kontrolle, und beim Skispringen ist es normalerweise kein Problem, aber ab und zu (hauptsächlich beim Skifliegen) habe ich das Problem, dass mein Körper reagiert, ohne dass ich ihn kontrollieren kann. Ich verliere die Kontrolle und beobachte mich etwa 1,5 Sekunden lang nur selbst, während ich mich in der Klaue befinde, die mich festhält.“

Raimund führte weiter aus: „Natürlich habe ich 95 Prozent meiner Sprünge unter Kontrolle, aber wenn es um Planica geht, gehe ich nicht das Risiko ein, dass es passiert, wenn ich nicht weiß, ob ich noch der Pilot bin, oder ob ich überhaupt nicht reagieren kann. Deshalb beobachte ich die ersten drei Tage, um ein Gefühl für alles zu bekommen, zu beobachten und zu lernen. Und vielleicht fliege ich am Sonntag. Wenn ich mir das Skispringen ansehe, möchte ich normalerweise sofort auf die Schanze, also hoffe ich, dass das auch hier passiert. Wenn nicht, dann ist es, was es ist. Aber ich werde nicht fliegen, wenn ich mich dazu nicht bereit und glücklich fühle.“

Philipp Raimund bekommt viel Zuspruch für seine Offenheit

Für seine Offenheit bekam Raimund unter seinem Instagram-Post reichlich Zuspruch: Ein Fan kommentierte beispielsweise: „Absolut verständlich und es zeugt von Größe, dies auch öffentlich zu kommunizieren.“

Auch der ehemalige norwegische Skispringer Sondre Ringen, der seine Karriere nach einem schweren Sturz beendet hat, bekräftigte Raimund: „Kluge Entscheidung. Man muss keine unnötigen Risiken eingehen. Ich weiß es.“

Planica Skifliegen Ergebnis heute: DSV-Adler feiern Dreifachsieg in der Qualifikation

Während Raimund die Qualifikation als Zuschauer verfolgte, lieferten seine Teamkollegen eine beeindruckende Vorstellung ab. Andreas Wellinger, Pius Paschke und Markus Eisenbichler feierten einen überraschenden Dreifachsieg. Der Oberstdorfer Karl Geiger wurde 19.

Das Programm beim Weltcup-Finale in Planica Freitag, 28. März 2025:

14:00 Uhr – Probedurchgang

15:00 Uhr – Einzel-Wettkampf Samstag, 29. März 2025:

08:00 Uhr – Probedurchgang

09:30 Uhr – Team-Wettkampf Sonntag, 30. März 2025:

08:30 Uhr – Probedurchgang

09:30 Uhr – Einzel-Wettkampf