Johanna Hiemer stürmt in Aserbaidschan zweimal aufs Podest

Skibergsteigerin Johanna Hiemer hat beim Weltcup in Shahdag (Kasachstan) ihre ersten beiden Podestplätze der Saison eingefahren. Am Samstag lief die Füssenerin im Vertical auf Platz zwei hinter Axelle Gachet-Mollaret (Frankreich).

Die 29-Jährige, die für den Österreichischen Skiverband startet, sagte: „Ich bin von Beginn an gut weggekommen und konnte meinen Platz verteidigen, auch wenn ich zwischendrin immer wieder auf Platz drei gerutscht bin. Aber am Ende konnte ich nochmal alle meine Kräfte mobilisieren und auf Rang zwei ins Ziel laufen. Es freut mich auch insofern, als dass ich aufgrund meiner Trainingsumstellung, heuer eigentlich gar nicht auf ein Vertical-Podest spekuliert hatte.“ Im Individual-Rennen am Montag legte die gebürtige Schladmingerin nach und stürmte auf Rang drei.

Johanna Hiemer will unbedingt zu den Olympischen Spielen 2026

Hiemer konzentriert sich angesichts der Olympischen Spiele 2026 eigentlich auf den Sprint. Bereits am Freitag überzeugte sie in diesem mit Rang neun. „Im Halbfinale ist die Konkurrenz richtig stark gewesen, so hat es nicht ganz fürs Finale gereicht. Nichtsdestotrotz bin ich sehr, sehr glücklich. Auf das Ergebnis kann ich aufbauen.“

Auch Marc Dürr überzeugt beim Skimo-Weltcup in Aserbaidschan

In Shahdag, wo erstmals ein Weltcup ausgetragen wurde, waren auch Marc Dürr (Bad Hindelang) am Start. Der Langdistanz-Spezialist belegte im Individual einen guten 18. Rang, im Vertical wurde er 26.