Johanna Hiemer aus Füssen verpasst Medaille im Mixed-Relay knapp

Im ersten Rennen der Weltmeisterschaft im Skibergsteigen hat Johanna Hiemer aus Füssen eine Medaille knapp verpasst. Die 30-Jährige, die für den Österreichischen Skiverband startet, schaffte es mit ihrem Partner Paul Verbnjak im olympischen Mixed-Relay auf den undankbaren vierten Platz.

Die Medaillen machten im schweizerischen Morgins die Top-Nationen unter sich aus. In einem extrem engen Rennen setzte sich Titelverteidiger Frankreich vor Spanien und der Schweiz durch.

Skimo-WM in Morgins läuft noch bis Samstag, 8. März

Die Weltmeisterschaft im Skibergsteigen läuft noch bis Samstag, 8. März. Neben Hiemer sind auch der Bad Hindelanger Marc Dürr, der Immenstädter David Sambale sowie die Lindauerin Sophia Weßling dabei. Welche Disziplinen sie bestreiten, entscheidet sich erst kurzfristig.

Am Dienstag steht das Vertical an. Die zweite olympische Disziplin, der Sprint, findet am Donnerstag statt. Am Freitag folgt das lange Individual-Rennen.