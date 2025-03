Ausnahmeathletin Selina Freitag – was man über die Skispringerin wissen muss

Das Skispringen wurde Selina Freitag in die Wiege gelegt. Ihr Vater ist der ehemalige Skispringer Holger Freitag. Sie hat außerdem zwei ältere Brüder - Christian und Richard Freitag. Richard war ebenfalls als Skispringer erfolgreich - er gewann zweimal WM-Gold im Team und stand acht Mal im Weltcup ganz oben auf dem Podest.

Sein kleine Schwester kann ihm mittlerweile Konkurrenz machen. In der Saison 2023/24 stand sie im Weltcup das erste Mal auf dem Podest. In der Saison 2024/25 schaffte es die Skispringerin acht Mal in die Top-3.

Auch bei den Weltmeisterschaften zeigt die Skisprung-Hoffnung des DSV starke Leistungen. 2023 gewann sie bei der Nordischen Ski-WM im slowenischen Planica gleich zweimal Gold - im Team und Mixed-Team. Bei der WM 2025 in Trondheim holte Freitag ihre erste Einzelmedaille - Silber auf der Normalschanze - und Bronze mit dem Team.

Icon Vergrößern Selina Freitag gilt als eine der besten Skispringerinnen des Deutschen Skiverbandes (DSV). Foto: Eibner / IMAGO Icon Schließen Schließen Selina Freitag gilt als eine der besten Skispringerinnen des Deutschen Skiverbandes (DSV). Foto: Eibner / IMAGO

Alles über die Skispringerin Selina Freitag - Freund, Bruder, Privates

Geburtsdatum: 19.05.2001

Größe: 1,65 m

Gewicht: 52 kg

Geburtsort: Erlabrunn im Erzgebirge

Wohnort: Fischen im Allgäu

Verein: WSC Erzgebirge Oberwiesenthal

Familie: Holger Freitag (Vater), Christan Freitag (Bruder), Richard Freitag (Bruder)

Freund: Justin Lisso

Beruf: Zoll Ski Team

Hobbys: Gitarre, Singen, Lesen, Stricken

Erfolge: Goldmedaillen im Team und Mixed-Team bei der Nordischen Ski-WM 2023 in Planica (Slowenien), Silbermedaille auf der Normalschanze bei der Nordischen Ski-WM 2025 in Trondheim (Norwegen), 8 Podestplätze im Weltcup in der Saison 2024/25 (6x Rang 2, 2x Rang 3)

Auszeichnungen: Juniorsportlerin des Jahres 2020 des Deutschen Skiverbandes (DSV)

Instagram: selinafreitag (14.600 Follower, Stand: März 2025)

Selina Freitag und Bruder Richard Freitag: Eine Skisprung-Familie

Freitag ist in einer Familie voller Skispringer aufgewachsen. Ihr Bruder Richard Freitag war lange einer der erfolgreichsten DSV-Adler im Weltcup. Schon 2014 bestritt sie ihre ersten Wettkämpfe. Nach einigen Erfolgen im Alpencup und Fis-Cup folgte das Debüt im Continental-Cup, der zweiten Liga.

In der Saison 2019/20 startete Freitag in ihre erste Weltcup-Saison. In 16 Starts konnte sie fast immer Punkte erzielen, in drei Springen schaffte sie es in die Top 20.

Zwischen 2018 und 2021 nahm die Erlabrunnerin an Junioren-Weltmeisterschaften teil. Dreimal holte sie eine Medaille - 2019 in Lahti (Finnland) gab es Silber im Team und Bronze im Mixed-Team. 2020 holte Freitag bei der Heim-WM mit dem Team in Oberwiesenthal Bronze.

In der Saison 2022/23 schaffte Selina den Sprung an die Weltspitze

In der Saison 2021/22 landete die Skispringerin bei allen Starts im Weltcup in den Top 20. In der darauffolgenden Saison schaffte Selina Freitag dann den Sprung in die Spitze des Skisprungs. Auf Rang drei in Lillehammer (Norwegen) folgten zwei weitere Podestplätze, Platz zwei in Lillehammer und Zao (Japan).

Abgerundet wurde ihr Erfolg in der Saison 2022/23 durch die Goldmedaillen mit den Teams bei der WM im slowenischen Planica. In der Saison 2023/24 reichte es für Freitag im Weltcup nicht für das Podest - die Skispringerin zeigte dennoch gute Leistungen.

Icon Vergrößern Selina Freitag holte bei der WM 2023 in Planica (Slowenien) zwei Goldmedaillen im Team und Mixed Team. Im Bild (von links): Andreas Wellinger, Selina Freitag, Katharina Althaus und Karl Geiger. Foto: Dominik Berchtold Icon Schließen Schließen Selina Freitag holte bei der WM 2023 in Planica (Slowenien) zwei Goldmedaillen im Team und Mixed Team. Im Bild (von links): Andreas Wellinger, Selina Freitag, Katharina Althaus und Karl Geiger. Foto: Dominik Berchtold

Die Saison 2024/25 ist die bisher erfolgreichste für Selina Freitag

Im Winter 2024/25 feierte Freitag große Erfolge und entwickelte sich zu einer der stärksten Skispringerinnen des DSV. Sie fuht fast immer in die Top-Ten und schaffte es achtmal auf das Podest (6x Zweite, 2x Dritte). Auf ihren ersten Weltcupsieg muss Freitag weiter warten.

Bei der WM 2025 in Trondheim freute sich Selina Freitag über ihren ersten Einzelerfolg. Sie gewann Silber auf der Normalschanze. Außerdem holte sie die Bronzemedaille im Teamspringen.

Selina Freitag: Ihr Freund Justin Lisso ist ebenfalls Skispringer

Neben ihrem sportlichen Erfolg läuft es auch im Privatleben gut für die Skispringerin. Selina Freitag ist seit einigen Jahren mit Justin Lisso liiert. Der gebürtige Thüringer ist wie seine Freundin im Skisprung aktiv.

Wie ihr Freund lebt auch Freitag mittlerweile im Allgäu. Die gebürtige Sächsin wohnt in Fischen – ganz in der Nähe des Leistungszentrums der Skispringer in Oberstdorf.