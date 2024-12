Kreuzbandriss: Slalom-Ass Sebastian Holzmann fällt lange aus

Nach Marcel Hirscher das nächste Saison-Aus für ein Slalom-Ass der alpinen Skiweltcup-Szene: Wie der Österreicher hat auch Sebastian Holzmann aus Oberstdorf im Training einen Kreuzbandriss erlitten und fehlt somit auch bei der Weltmeisterschaft in Saalbach/Österreich im Februar.

Sebastian Holzmann verletzt - innerlich geht es ihm nicht gut

Das gab der 31-Jährige auf Instagram bekannt. „Das war’s mit 24/25“, schrieb Holzmann unter einem Bild, das ihn im Krankenhaus zeigt. „Gerade bin ich von meiner Kreuzband-Operation aufgewacht. Kein Traum, sondern ein wahr gewordener Albtraum.“ Der körperliche Schmerz halte sich zwar in Grenzen, „aber innerlich, innerlich geht’s mir aktuell nicht gut“, fährt der Athlet vom SC Oberstdorf in seiner Nachricht fort.

Holzmann: Erst OP, dann lange Pause

Wie Pressesprecher Ralph Eder vom Deutschen Skiverband im Gespräch mit unserer Redaktion weiter mitteilt, riss sich Holzmann das Kreuzband im rechten Knie am Montag beim Slalomtraining in Pfelders/Südtirol und wurde am Dienstag von DSV-Mannschaftsarzt Manuel Köhne in München operiert.

Laut Kühne sei die OP sehr gut verlaufen, das vor drei Jahren schwer lädierte Knie (Knorpelschaden) nicht betroffen. Nach zwei, drei Tagen in er Klinik, so Eder, wird Holzmann die Reha aufnehmen „und ich circa sechs Monaten, also rechtzeitig zur Olympia-Vorbereitung wieder auf Ski stehen“.

Der Technik-Spezialist selbst, in den ersten beiden Slaloms in Levi und Gurgl nicht im zweiten Lauf, will trotz des Rückschlags weiterkämpfen: „Gerade bin ich angeknackst, aber scheiße verdammt. Aufgeben ist keine Option!“, schrieb er auf Instagram.

Weitere Nachrichten aus dem Allgäu lesen Sie hier.