Leon Ulbricht sichert sich zweiten Weltcupsieg - auch Martin Nörl hat Grund zur Freude

Snowboardcrosser Leon Ulbricht (Sonthofen/Lörrach) holt sich im türkischen Erzurum seinen zweiten Weltcupsieg. Jubeln durfte auch Teamkollege Martin Nörl (Sonthofen/Adlkofen): Der Routinier schafft erstmals nach seiner schweren Sprunggelenksverletzung den Sprung unter die Top Acht und wurde Sechster.

Leon Ulbricht feiert zweiten Weltcup-Sieg seiner Karriere

Den größten Jubelschrei ließ aber Ulbricht los: „Wahnsinn – ich habe alles, was ich habe, in dieses Finale gelegt. Gewinnen ist so ein spezielles Gefühl“, sagte der 20-Jährige, der seinen zweiten Weltcupsieg holte und nun in der Gesamtwertung auf Platz zwei steht. Leidtragender von der Aufholjagd Nörls im Achtelfinale war Paul Berg (Sonthofen/Konstanz). Der 33-Jährige wird kurz vor der Ziellinie von seinem Teamkollegen abgefangen, fuhr aber als 21. erstmals in dieser Saison in die Weltcuppunkte.

Nächster Snowboard-Weltcup findet in Georgien statt

Zu viele Fehler wurden Jana Fischer (Fischen/ Löffingen, 20.) und Kurt Hoshino (SC Sonthofen), der die Qualifikation verpasste, zum Verhängnis. Im Teamwettbewerb landeten Berg/Fischer auf Platz elf. Nun bricht das Team Richtung Gudauri (Georgien) auf, wo am 8. und 9. März, zwei Weltcuprennen auf dem Programm stehen.