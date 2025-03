50 Minuten – das ist die Einsatzzeit von Kevin Volland in der laufenden Bundesliga-Saison. Der 32-jährige Fußball-Profi aus Marktoberdorf kommt in dieser Spielzeit beim 1. FC Union Berlin nicht so richtig in Tritt. Drei Einsätze als Einwechselspieler bestritt der Stürmer, der im Sommer 2023 von der AS Monaco zu den „Eisernen“ gewechselt war.

Tobias Giegerich Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kevin Volland Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Bayern München Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis