Der Abstecher nach Schottland wurde für Tim Wenisch zum vollen Erfolg. Der 26-jährige Hyrox-Athlet aus Dietmannsried landete beim Wettkampf in Glasgow auf dem zweiten Platz - ein Erfolg für Wenisch, mit Blick auf die namhafte Konkurrenz beim Wettbewerb in der Elite-Kategorie. Unter anderem ging auch der dreimalige Weltmeister Hunter McIntyre (USA) an den Start.

Tobias Giegerich Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Glasgow Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Chicago Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis