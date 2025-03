Special Olympics finden im Allgäu statt: Sonthofen bekommt Zuschlag für 2027

Die bayerischen Winterspiele für geistig beeinträchtigte Sportlerinnen und Sportler gehen 2027 im Oberallgäu über die Bühne. Das Präsidium von Special Olympics Bayern (SOBY) vergab die Wettbewerbe an die Stadt Sonthofen sowie die fünf Hörnerdörfer Balderschwang, Bolsterlang, Fischen, Obermaiselstein und Ofterschwang.

Die SOBY-Winterspiele finden damit erstmals seit 2012 wieder im Allgäu statt. „Mit der erfolgreichen Bewerbung setzt die Region ein starkes Zeichen für Teilhabe und Inklusion unserer Athletinnen und Athleten. Uns lagen zwei sehr gute Bewerbungen vor. Letztlich haben uns das Gesamtkonzept der Veranstaltung sowie die guten Entwicklungsmöglichkeiten für unsere Themen in der Region überzeugt. Die Winterspiele werden vieles bewegen und in den kommenden beiden Jahren ein wichtiger Schwerpunkt in der strategischen Ausrichtung unseres Verbandes sein. Wir freuen uns auf die Winterspiele im Oberallgäu“, sagt SOBY-Präsident Erwin Horak in einer Pressemitteilung.

Special Olympics Winterspiele 2027: Zehn Sportarten finden im Allgäu statt

Mit der Vergabe der Winterspiele ins Oberallgäu wolle SOBY Inklusion und Teilhabe von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung in der Region dauerhaft stärken und nachhaltig ausbauen. Zu den Spielen werden 1300 Teilnehmende erwartet. Damit sind die Special Olympics die größte inklusive Wintersportveranstaltung in Bayern.

Die Sportarten sind Eiskunstlauf, Floorball, Klettern, Schneeschuhlauf, Short Track, Ski alpin, Skilanglauf, Snowboard, Stocksport und Tanzen. Daneben gibt es ein buntes Rahmenprogramm mit Eröffnungs- und Abschlussfeier, Athletendisko sowie einem Familienabend.

Zeitplan für bayerische Special Olympics 2027 ist noch offen

Die Fahne wird am 18. Juli 2025 bei der Schlussfeier der Landesspiele in Erlangen an Sonthofen und die Hörnerdörfer übergeben. Einen genauen Zeitplan für die Wettkämpfe im Oberallgäu gibt es noch nicht. Sie werden im Zeitrahmen von Januar bis März 2027 innerhalb von vier Tagen ausgetragen.