Diese Events im Allgäu sollten Sportbegeisterte 2024 nicht verpassen

Winter wie Sommer, Frühling wie Herbst. Im Allgäu sind auch 2024 wieder dutzende Sportveranstaltungen für Jedermann geplant. Neben zahlreichen Laufevents stehen große Radrennen, Triathlons sowie weitere spannende Ausdauer-Wettkämpfe an.

Unsere Redaktion hat die Sport-Highlights im Allgäu für das Jahr 2024 zusammengefasst (Stand 14. November 2024, kein Anspruch auf Vollständigkeit)

Das Kriterium mit Rundkurs durch die Kemptener Innenstadt wird dieses Jahr als deutsche Kriteriummeisterschaft ausgetragen. Zudem wird es an dem Wochenende noch ein zweites Rennen geben, um mehr Fahrer anzulocken, kündigte Veranstalter RSC Kempten an.

Ski an, Felle an und hoch auf den Mittag. Traditionell ist das Mittag-Race in Immenstadt auch die Deutsche Meisterschaft im Skibergsteigen. Mit dabei ist die Deutsche Elite mit den Oberallgäuer Weltcup-Startern David Sambale (Immenstadt) und Marc Dürr (Bad Hindelang).

Allgäu Vertical, Skibergsteigen in Bolsterlang (3. Februar): Das Allgäu Vertical, ein Nacht-Rennen für Skibergsteiger und Läufer, findet heuer zum zweiten Mal in Bolsterlang statt. Bis 2019 war der Wettkampf in Ofterschwang ausgetragen worden. Der Start befindet sich nun an der Talstation der Bolsterlanger Hörnerbahn, das Ziel an der Bergstation. Dazwischen geht es steile 1,7 Kilometer größtenteils geradeaus bergauf. Dabei sind 581 Höhenmeter zu überwinden, teilt Veranstalter Axel Reusch mit.

Hündle Fellflitzer, Skibergsteigen in Oberstaufen (23. Februar, abgesagt): Das Rennen, das die DAV Sektion Oberstaufen-Lindenberg organisiert, findet als Massenstart statt. Mit Fell geht es bis zum Hündlekopf, dort müsse die Teilnehmer abfellen und eine kurze Abfahrt bis unterhalb der Bergstation absolvieren, von dort geht es 50 Meter zu Fuß ins Ziel bei der Bergstation. Insgesamt stehen 2,85 Kilometer und 350 Höhenmeter auf dem Plan. Mehr Informationen finden Sie hier .

Sonthofer Frühlingslauf am Wonnemar (7. April): Der 10-Kilometer-Lauf im Sonthofer Süden geht 2024 in die 15. Runde. Mehr Informationen finden Sie hier .

Gebirgstäler-Halbmarathon in Oberstdorf (12. Mai): Das Lauf-Event mit dem Halbmarathon (21 Kilometer, 400 Höhenmeter) und der im letzten Jahr neu eingeführtem Rollerbahn-Challenge (5,7 Kilometer, 200 Höhenmeter) findet wieder statt.

Rad Race 120 in Sonthofen (15. und 16. Juni): Der Nachfolger des Zötler-Gold-Race lockte bereits bei der Premiere 2023 über 2000 Rennradler nach Sonthofen und auch die zweite Auflage ist schon ausgebucht. Am 15. Juni steht ein Bergzeitfahren an, tags darauf geht es von Sonthofen über Oberstaufen nach Hittisau und über das Rohrmoos zurück nach Deutschland. Danach muss der Riedbergpass erklommen werden, ehe es erneut übers Rohrmoos Richtung Ziel nach Bolsterlang geht.

Nebelhorn-Berglauf (7. Juli): Bei dem Lauf von Oberstdorf aufs 2224 Meter hohe Nebelhorn sind 10,5 Kilometer und 1405 Höhenmeter zu bewältigen.

Sonthofer Citylauf (12. Juli): Der Citylauf ist ein Staffellauf für 3er-Teams, Einzelstarts sind nicht möglich. Die Teilnehmer jeder Staffel laufen nacheinander die gleiche Strecke durch Sonthofen. Es zählt die Gesamtzeit aller drei Staffelmitglieder.

Walser Trail Challenge (27. und 28. Juli): Das Berglauf-Event im Kleinwalsertal bietet fünf anspruchsvolle Strecken mit vielen Höhenmetern. Mehr Informationen zur Walser Trail Challenge finden Sie hier .

Gebirgsmarathon in Immenstadt (3. August): Der Startschuss für einen der ältesten Bergläufe Deutschlands (35. Auflage) fällt an der Talstation der Mittagbahn. Die Teilnehmer können zwischen dem Gebirgstrail (15 Kilometer, 1500 Höhenmeter) und dem Gebirgsmarathon (31, 3050) wählen. Die kürzere Distanz führt über das Immenstädter Horn auf den Stuiben und über den Steineberg zum Ziel an der Alpe Oberberg am Mittag. Die Langdistanz beginnt gleich, zweigt am Stuiben aber Richtung Hochgrat ab. Von dort führt der Weg über die gesamte Nagelfluhkette zurück bis zur Alpe Oberberg. Mehr Infos und Anmeldung unter www.gebirgsmarathon.com

Allgäu-Panorama-Marathon (10. und 11. August): Am Samstag beginnt das Lauf-Wochenende im südlichen Oberallgäu mit dem AOK-5-Kilometer-Lauf am Wonnemar Sonthofen. Zudem steht ein Kids Rund auf dem Programm. Am Sonntag folgen Ultra, Hörnerlauf, Marathon, und Halbmarathon, allesamt mit zahlreichen Höhenmetern.

Allgäu-Triathlon in Immenstadt (18. August): Weit über 2000 Teilnehmer und tausende Zuschauer am Alpsee sowie an der Rad- und Laufstrecke: Der Allgäu-Triathlon lockt auch 2024 wieder Triathlon-Profis aus der ganzen Welt ins Oberallgäu. Die Plätze für den "Kult" sind bereits seit Monaten ausgebucht.



Hochgratlauf in Oberstaufen (voraussichtlich 1. September): Die 46. Auflage steht 2024 am Hochgrat bei Oberstaufen an, damit ist der Beglauf, der älteste im Allgäu. Wie üblich sind sechs Kilometer und 850 Höhenmeter zu bewältigen.