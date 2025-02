Sportlerehrung des TV Kempten: Würdigung von 174 Athleten

Ein frischer Wind wehte am Sonntagabend im Rahmen der Sportlerehrung des TV Kempten durch die Aula der Staatlichen Realschule. 125 der insgesamt 174 Ehrungen gingen an Nachwuchs-Sportler im Alter von sechs bis 18 Jahren. Über die wichtigste Auszeichnung des Abends durfte sich unter anderem ein 16-jähriges Ausnahmetalent freuen.

Roland Lowinger und Jürgen Mackevivius würdigen Nachwuchsarbeit

Auch TVK-Präsident Roland Lowinger und Moderator Jürgen Mackevicius stellten die Jugendarbeit des Kemptener Vereins in ihren Eröffnungsreden in den Fokus. Erstmals seit der Sportlerehrung 2020 erreichte die Zahl der Jugend-Ehrungen das Niveau von vor der Corona-Pandemie.

Neben den zahlreichen Auszeichnungen für Nachwuchs-Athleten wurden 49 erwachsene Sportler für ihre Leistungen geehrt. Unter anderem betrat Judo-Abteilungsleiter Alexander Timakow die Bühne, der wenig später auch als Trainer des Jahres ausgezeichnet wurde. Timakow, der 2017 deutscher Vizemeister wurde und kürzlich die Ehrennadel in Bronze vom bayerischen Verband erhielt, engagiert sich seit 2014 beim TV Kempten und ist als schwäbischer Bezirksjugendleiter auch an den Stützpunkten aktiv.

Icon Vergrößern Die erfolgreichsten Sportler des TV Kempten im vergangenen Jahr: (von links) Schwimmer Leo Fingerle (Sportler des Jahres), Laura Dick (Sportlerin des Jahres), die Turnerinnen Aurelia Remplik, Romy Janser, Miriam Kartas, Hanna Geiger als Mitglieder der Mannschaft des Jahres sowie Alexander Timakow (Trainer des Jahres). Foto: Jürgen Heidl Icon Schließen Schließen Die erfolgreichsten Sportler des TV Kempten im vergangenen Jahr: (von links) Schwimmer Leo Fingerle (Sportler des Jahres), Laura Dick (Sportlerin des Jahres), die Turnerinnen Aurelia Remplik, Romy Janser, Miriam Kartas, Hanna Geiger als Mitglieder der Mannschaft des Jahres sowie Alexander Timakow (Trainer des Jahres). Foto: Jürgen Heidl

Kemptener Turnerinnen sind Mannschaft des Jahres

Als Mannschaft des Jahres wurden erneut die Kemptener Turnerinnen ausgezeichnet, die in der 3. Bundesliga erfolgreich die Klasse hielten. In einem Jahr voller Höhen und Tiefen, das durch Verletzungen und Schwangerschaftsausfälle gezeichnet war, konnten sich die TVK-Turnerinnen auf eine Leistungsträgerin verlassen: Laura Dick, die in den vergangenen Monaten sowohl im Team als auch bei Einzel-Wettkämpfen brillierte, wurde als Sportlerin des Jahres 2024 geehrt.

„Solche Auszeichnungen sind eine super Bestätigung. Aus dieser großen Menge an erfolgreichen Sportlern vorne stehen zu dürfen, tut richtig gut“, sagte die 26-Jährige. Im vergangenen Jahr trug Dick als Kapitänin nicht nur maßgeblich zum Drittliga-Klassenerhalt ihres Teams bei, sondern krönte sich auch zur bayerischen Senioren- und deutschen Hochschulmeisterin. „Es war ein Jahr voller Highlights.

TVK-Schwimmer Leo Fingerle ist Sportler des Jahres

Der siebte Platz in der 3. Bundesliga war schon ein großartiger Erfolg, auf Einzel-Ebene war die deutsche Hochschulmeisterschaft mein persönlicher Höhepunkt“, sagte Dick. Da die TVK-Turnerin im vergangenen Jahr mit dem erfolgreichen Abschluss ihres Medizinstudiums auch privat einen Meilenstein erreichte, blickt Dick noch etwas ungewiss auf ihre sportliche Zukunft: „Ich habe auf jeden Fall noch Lust, aber ob ich das Turnen als junge Assistenzärztin in einer Klinik so weiter durchziehen kann, wird man sehen müssen. Ich lasse es auf mich zukommen.“

Icon Vergrößern Die TVK-Schwimmer bei den Bezirksmeisterschaften Schwaben 2024 in Burgau (von links): Aaron Graffino, Yannick König, Torben Herrmann, Leo Fingerle. Foto: Silke Fingerle Icon Schließen Schließen Die TVK-Schwimmer bei den Bezirksmeisterschaften Schwaben 2024 in Burgau (von links): Aaron Graffino, Yannick König, Torben Herrmann, Leo Fingerle. Foto: Silke Fingerle

Themen und Probleme, über die sich der Sportler des Jahres 2024 im zarten Alter von 16 Jahren noch nicht den Kopf zerbrechen muss: TVK-Schwimmer Leo Fingerle, der im vergangenen Jahr unter anderem drei bayerische Meistertitel und einen sechsten Platz bei der deutschen Meisterschaft abräumte, durfte sich gemeinsam mit Laura Dick über die wichtigste Auszeichnung des Abends freuen. „Ich bin dankbar für diese große Wertschätzung vom Verein und freue mich, so etwas mal erleben zu dürfen. So eine Ehrung zu erhalten, fühlt sich gut an und ist eine Bestätigung für die Leistungen und die ganze harte Arbeit“, sagte Fingerle.

„Ich möchte es dieses Jahr aufs Podest schaffen.“ Leo Fingerle, Über seine Ziele bei der deutschen Meisterschaft

Der 16-Jährige sprach im Nachgang auch von einem komplizierten Jahr 2023, als er mit Rückschlägen und Krankheiten zu kämpfen hatte. „Es war hart, nach diesen schwierigen Monaten an meine Leistungen anzuknüpfen, aber das Jahr 2024 ging gut und zum Glück ohne Krankheiten los. Mein größter Erfolg war das Erreichen des A-Finals bei der deutschen Meisterschaft, da ich es in den letzten Jahren immer knapp verpasst und dann sogar auf zwei Strecken gepackt habe“, sagte Fingerle.

Dank seiner Erfolge im vergangenen Jahr kann sich das Schwimm-Ass in der neuen Saison auf große Wettkämpfe freuen: „Die Highlights werden natürlich die offene deutsche und die deutsche Meisterschaft sein. Bei der Deutschen möchte ich es dieses Jahr über die 50 Meter Brust auf das Podest schaffen.“