Bundesligist Kempten startet mit Top-Besetzung in die neue Squash-Saison

Die 46. Saison der Squash-Bundesliga steht vor der Tür. Der 1. SC Kempten startet in der Gruppe Süd am Samstag ab 13 Uhr beim Titelkandidaten Black and White Worms. Der Heimspielauftakt beschert den Allgäuern am Sonntag im Big Bowl im Oberwang ab 13 Uhr das Duell mit Squaash Factory Saar-Pfalz (Saarbrücken). Dort wird auch die Endrunde um die deutsche Meisterschaft vom 29. bis 31. Mai 2025 stattfinden.

Kempten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

SC Kempten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Deutschland Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis