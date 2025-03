Der Frühlingslauf in Sonthofen ist traditionell der Auftakt in die Laufsaison im südlichen Oberallgäu. Bei der 16. Auflage gingen am Sonntag (23.03.2025) 255 Ausdauersportlerinnen und Ausdauersportler an den Start des 10-Kilometer-Rennens.

