"Stockcheck"-Podcast: Kreitl weg, Reimer da! Kriegt der ESV Kaufbeuren die Kurve?

Herzlich willkommen zu "Stockcheck" - dem Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung. Daniel Halder und Manuel Weis beleuchten die aktuellen Entwicklungen im Allgäuer Eishockey.

Folge 52: Gleich mehrere Paukenschläge gab es zuletzt beim ESV Kaufbeuren. Nach zehn Jahren als Geschäftsführer und Sportlicher Leiter bekommt Michael Kreitl keinen neuen Vertrag, er muss zum Saisonende gehen. Das Sportliche haben die Verantwortlichen jetzt in die Hände von DEL-Rekordscorer Patrick Reimer gelegt.

Reimer erwartet durchaus eine größere Aufgabe. Denn Kaufbeuren spielt eine Saison mit Höhen und Tiefen - die Joker kämpfen gerade darum, die Play-downs zu vermeiden.

Mit Sebastian Groß, der sich beim Fachmagazin „EishockeyNEWS“ schwerpunktmäßig um die DEL2-Berichterstattung kümmert, beleuchten wir die Lage beim ESVK: Wo wird der Klub künftig seinen Platz finden?

"Stockcheck" - Folge 52: Quo vadis, ESVK? DEL2-Kenner Sebastian Groß analysiert: War es richtig, sich von Manager Michael Kreitl zu trennen?

Zeugnistag: Wie gut war die Arbeit, die Manager Michael Kreitl 10 Jahre lang geleistet hat?

Ist die Erwartungshaltung beim ESVK zu hoch?

Wenig Geld, starke Konkurrenz: Ist die DEL2 für den ESVK dauerhaft die richtige Liga?

Jetzt übernimmt Patrick Reimer die sportliche Leitung: Was ist von ihm zu erwarten?

ESVK, die Talentschmiede im Allgäu: So ist der Ruf des Vereins in Deutschland.

Ein Blick in die Glaskugel: Kommt der ESVK noch in die Pre-Play-offs?

Jetzt "Stockcheck" - den Eishockey-Podcast abonnieren und keine Folge verpassen

Stockcheck abonnieren: Was bringt mir das?

Wenn Sie unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder in ihrem Podcatcher abonnieren, verpassen Sie keine Folge von Stockcheck. Die Audiodatei wird automatisch im WLAN heruntergeladen - so können Sie unseren Eishockey-Podcast auch unterwegs sorgenfrei hören. Außerdem erhalten Sie eine Benachrichtung bei der Veröffentlichung einer neuen Folge. Gehörte Episoden werden bei den meisten Podcast-Apps automatisch vom Gerät gelöscht.

Icon Vergrößern Manuel Weis (l.) und Daniel Halder tauchen mit dem Podcast „Stockcheck“ seit über 50 Folgen tief ins Allgäuer Eishockey-Geschehen ein. Foto: Mathias Wild Icon Schließen Schließen Manuel Weis (l.) und Daniel Halder tauchen mit dem Podcast „Stockcheck“ seit über 50 Folgen tief ins Allgäuer Eishockey-Geschehen ein. Foto: Mathias Wild

Hören Sie auch "Stockcheck" - Folge 51 vom 24.1.2025: Bist du der nächste deutsche NHL-Star, Max Bleicher?

Mit 17 Jahren nach Kanada: Wie geht es Max Bleicher in Ontario?

Wie anders ist das Leben dort und wie eishockeyverrückt sind die Kanadier?

Wie weit ist der Weg bis in die NHL?

Der nächste „Leon, Tim oder Moritz“? - Wie geht der Allgäuer mit der Erwartungshaltung um?

Unter Beobachtung: So will er es auf die Zettel der Scouts schaffen.

Wurstsalat auf kanadische Art: Sprache, Essen, Alltag - diese Tücken gibt es.

Was der 17-Jährige am meisten am Allgäu vermisst und wie er seinen Heimatclub EV Füssen verfolgt.

Hören Sie auch: "Stockcheck" - Folge 50: Sie sind die neuen starken Männer beim ESVK: Peter Otte und Tobias Peukert sitzen (neben Karl-Heinz Kielhorn und Thomas Petrich) im Beirat - Welche Ziele haben sie?

Wieso ist die neue Struktur gut für den ESVK?

Welche Visionen und Ziele haben die neuen?

Wie will man von neuen Connections innerhalb des Allgäus profitieren?

Wie dringend braucht der ESV Kaufbeuren eine zweite Eisfläche?

Wie soll es gelingen, das Budget des DEL2-Teams zu steigern

Plus: Wie Otte und Peukert einst ihre Liebe für den Eishockey-Sport entdeckten

Hören Sie auch "Stockcheck" - Folge 49: Alle sparen - wie ist Eishockey da noch finanzierbar? Marco Zettler sucht mit der Firma „JB SportManagement“ Sponsoren fürs Eishockey

Sportsponsoring-Experte Marco Zettler vom Eishockey-Vermarkter JB SportManagement über:

Wie geht Eishockey-Vermarktung und welche Tücken hat sie?

Sponsorensuche in wirtschaftlich schweren Zeiten - wie locker sitzt das Geld noch?

Was macht das Eishockey für Firmen im Allgäu besonders attraktiv?

Treffpunkt VIP-Bereich: Welche Rolle spielt er für Sponsoren?

Welche Rolle spielen Netzwerke für Vereine und Firmen?

Insolvenz der Ziegler Group in Weiden: Was gilt es aus der aktuellen Situation bei den Blue Devils (DEL2) zu lernen?

Und: In welche Liga kann es für den ECDC Memmingen in ein paar Jahren gehen?

Hören Sie auch "Stockcheck" - Folge 48 vom 22.11.2024: War früher alles anders? - Ex-Profi Marc Pethke über Eishockey damals und heute

Marc Pethke erinnert sich zurück an eine Zeit, als die Adler erstklassig waren und verrät, wie er heute beim ESVK arbeitet:

Der ESVK in den 90ern: Goldene Zeiten in der DEL oder Legionärs-Truppe?

An welche Kaufbeurer Spieler von damals erinnert man sich noch heute?

Entfremdung zwischen Fans und Team: Die Folgen des Bosman-Urteils in Kaufbeuren.

Was Marc Pethke als Torhüter Ende der 90er-Jahre in den USA erlebte.

Wie er seine Karriere in der vierten Liga, unter anderem in Memmingen, ausklingen ließ.

Wie er ins Trainerteam des ESVK kam und als Torwart-Trainer Daniel Fießinger und die anderen Goalies der Joker heute unterstützt.

Hören Sie auch "Stockcheck" - Folge 47 vom 1.11.2024: Topscorer Markus Lillich vom ECDC Memmingen über seine Pläne und die Gegner in der Oberliga

ESVK, EV Füssen und ECDC im Check: Wie lief das erste Saisonviertel?

von überzogenen Erwartungshaltungen in Memmingen.

Markus Lillich über seine Rückkehr in die Allgäuer Heimat.

Wieso gab es bei den Indians nach dem Traumstart zuletzt eine Delle?

Topscorer nach Comeback: Deshalb läuft es bei dem Memminger rund.

Was macht Mannschaftskapitän Tyler Spurgeon aus?

Lillich checkt die Gegner: So stark sind die Top-4 der Oberliga und der EV Füssen.

Hören Sie auch "Stockcheck" - Folge 46 vom 2. Oktober: Der "Eisenschorsch" - wie Georg Holzmann den Nachwuchs des EV Füssen auf Vordermann bringt.

Warum ein Aufstieg beim EV Füssen, weder bei der ersten Mannschaft noch bei der U20, auf der Agenda steht.

Wie er zum neuen Nachwuchszentrum am SAP Garden in München und somit den Ambitionen von Red Bull München steht.

Wie er sich als Trainer verändert hat und wie er den Namen "Eisenschorsch" findet.

Welcher Belastung junge Spieler heute, etwa in der Schule, ausgesetzt sind.

Was er dem nach Kanada gewechselten Füssener Eishockey-Juwel Max Bleicher zutraut.

Wieso ein Sommercamp mit Düsseldorf im Sommer 2022 seine berufliche Planung beeinflusst hat

Hören Sie auch "Stockcheck" - Folge 45 vom 19. September : Knall in der Bayernliga - Der ESV Buchloe ist einer von drei Clubs, der die Importspielerregelung abgelehnt haben. Warum?

Von anderen Vereinen massiv kristiert: Bayernliga kann sich in Sachen Imports nicht einigen. Warum nicht?

Was sagt ESV-Buchloe-Vorstand Warkus zur Kritik der anderen Vereine, etwa der aus Kempten?

Was läuft falsch bei der Berufsspielerregelung?

Wie liefen die Gespräche zwischen den Bayernligisten im Sommer?

Seit Jahren wird drüber gesprochen: Wann kommen die Pläne zur Ligenreform endlich ins Rollen?

Ein Ausblick auf die neue Saison: Was ist drin für den ESV Buchloe?

Hören Sie auch "Stockcheck" - Folge 44 vom 12. September: Ausblick auf die neue DEL2-Saison mit Erik vom "Eisblog": Wie stark wird Kaufbeuren und wie entwickelt sich die Liga?

Warum ist Erik ein kleiner Fan des ESV Kaufbeuren?

Wie bewertet er die Abgänge der Joker, insbesondere im jungen Sektor?

Ist Samir Kharboutli der Königstransfer?

Die Lage der Liga: Wer mischt vorne mit und wo könnte der ESVK landen?

Wird die DEL2 wieder so eng wie in der Saison zuvor?

Für den ESVK geht es am ersten Wochenende nach Weiden und gegen Regensburg: Was erwartet sie?

Die umfassende Analyse der Liga - eine perfekte Vorbereitung auf die neue Saison von der Allgäuer Zeitung.

Hören Sie auch "Stockcheck" - Folge 43 vom 6. September 2024: Max Maier, langjähriger "Capo" der Memminger Fanszene, über den Schock und Zusammenhalt nach dem Betrugs-Skandal beim ECDC

Wie groß war der Schock nach den Enthüllungen um den Ex-Vorsitzenden?

über menschliche Enttäuschungen, Freundschaften und schlaflose Nächte

die Arbeit der neuen Vorstände und wie die "Ultras" zu einer möglichen GmbH stehen

den ZusaMMenhalt der Fans und dem Verein in Zeiten der Krise

die Spendenaktion auf "GoFundMe"

wie die Fans und Zuschauer jetzt mithelfen können, den "Karren aus dem Dreck" zu ziehen.

Hören Sie auch "Stockcheck" - Folge 42 vom 9. August 2024: Sebastian Osterloh zurück beim ESVK. Der Eishockeytrainer spricht über seine neue Aufgabe im Kaufbeurer Nachwuchs

Wie kam es zum Comeback im Allgäu, obwohl er eigentlich dachte, in Landshut zu bleiben?

Wie denkt der Kaufbeurer über seine Zeit als Co-Trainer beim ESVK-Rivalen in Landshut?

Welche Emotionen hatte er während der Play-off-Viertelfinalserie zwischen Landshut und Kaufbeuren?

Osterlohs Karriere führte an viele Orte: Wieso er jetzt doch wieder in die Heimat wollte?

Wie denkt er heute über die damalige Entscheidung des ESVK, seinen Vertrag als Co-Trainer in der DEL2 nicht zu verlängern?

Fühlt er sich im Nachwuchs besser aufgehoben oder greift er bald wieder als "Chef" einer 1. Mannschaft an?

Hören Sie auch "Stockcheck" - Folge 41 vom 26. Juli 2024: Quo vadis, ECDC Memmingen? Nach dem Rücktritt von Indians-Chef Helge Pramschüfer spricht Thomas Butzke über den Stand der Dinge

Wie kam es zum überraschenden Rücktritt des Vorsitzenden?

Mehr Aufgaben, weniger Schultern? Wie sich der ECDC-Vorstand neu sortiert.

Kommt jetzt eine Spielbetriebs-GmbH mit einem hauptamtlichen Geschäftsführer?

Wann bekommt das Stadion einen neuen Namen - und wann wird ein VIP-Raum gebaut?

Nach den Verpflichtungen von Tyler Spurgeon und Co.: Wie lauten die sportlichen Ziele zur neuen Saison?

Hören Sie auch "Stockcheck" - Folge 40 vom 21. Juni 2024: Erst Eishockeyprofi, jetzt Spielerberater: Tobias Wörle aus Füssen zu Gast

Über 700 DEL-Spiele, mehr als 200 Einsätze in der DEL2. Tobias Wörle trug Trikots u.a. von Frankfurt, München, Straubing, Iserlohn, Kaufbeuren und Bad Nauheim. Er spricht über

seinen spannenden Werdegang von Füssen über Crimmitschau nach Frankfurt in die DEL.

seine letzten Profi-Jahre in Kaufbeuren und Bad Nauheim und Ex-Teufel-Coach Harry Lange, mit dem ihn eine Freundschaft verbindet.

den Beruf Spielerberater : Was tun sie für Spieler und wie haben sich die Anforderungen an die Agenten verändert?

Warum Spielerberater für Jugendspieler mittlerweile eine Art Statussymbol sind.

sein Leben in Iserlohn: Wie sehr vermisst er das Allgäu und kann er sich vorstellen, zurückzukommen?

Die in weniger als drei Monaten startende neue DEL2-Saison . Wird's erneut so eng und knapp?

Hören Sie auch "Stockcheck" - Folge 39 vom 16. Mai 2024: Ein Allgäuer Unternehmen als "Home of Hockey" – Sprade-TV-Boss Christian Müller zu Gast

SpradeTV hat vergangene Saison die DEL2, Oberliga und Bayernliga übertragen. Geschäftsführer Christian Müller spricht über...

die verrückte Saison, die sogar mit Rekordbuchungen beim DEL2-Finale endete.

Wieso die Standorte Crimmitschau und Bremerhaven den Grundstein für SpradeTV legten und was die Ursprungsidee für die Plattform war

Wie SpradeTV die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den unterschiedlichen Standorten coacht

Wieso SpradeTV im Vergleich zu anderen Abo-Anbietern recht teuer ist

Wie es weiter geht : SpradeTV hat künftig keine Rechte an der DEL2 mehr – womit soll diese Lücke geschlossen werden

Hören Sie auch "Stockcheck" - Folge 38 vom 20. April 2024: Wie managen Sie den Kader-Umbruch, Michael Kreitl & Sven Müller?

Neun Abgänge in Kaufbeuren, elf in Memmingen: Die Sportchefs Michael Kreitl und Sven Müller erklären die vielen Abgänge beim ESV Kaufbeuren und ECDC Memmingen im Podcast

Über die erfolgreichen Play-offs und somit entstandene eventuelle Finanzpolster .

Hören Sie auch "Stockcheck" - Folge 37 vom 4. April 2024: Der Meistermacher - Peter Gemsjäger über Memminger Titel-Jubel und die Frauen-WM

Er ist der Macher hinter den "Deutschen Meisterinnen" aus Memmingen: Peter Gemsjäger über den Titel und die anstehende Frauen-WM.

So feierten die Mädels des ECDC Memmingen ihre Deutsche Meisterschaft in einem Fast-Food-Lokal.

Hören Sie auch "Stockcheck" - Folge 36 vom 21. März 2024: Kommt der ESV Kaufbeuren oder der EV Landshut ins DEL2-Halbfinale?

Alle Analysen zu den derzeitigen Play-Off-Serien, kompakt und kompetent eingeordnet

Die Serie zwischen Kaufbeuren und Landshut steht 2:2 : Ex-Joker Florian Thomas erklärt, was dem ESVK am Dienstag zu einem Sieg fehlte

Hören Sie auch "Stockcheck" - Folge 35 vom 7. März: Wie weit kommt der ESVK in den Play-offs? Wer wird Meister? Wer steigt in die Oberliga ab?

Tipps, Prognosen, Analysen: Tipps, Prognosen, Analysen - Die große DEL2-Play-off-Vorschau 2024!

Große Vorfreude auf die Serie Kaufbeuren gegen Landshut . Aber wer ist Favorit und warum?

Hören Sie auch "Stockcheck" - Folge 34 vom 29. Februar 2024 - die große Oberliga-Play-off-Vorschau 2024!

Tipps, Prognosen, Analysen: So könnten die Oberliga-Play-offs heuer ausgehen

Gegner, Chancen, Aussichten des ECDC Memmingen und des EV Füssen .

Hören Sie auch "Stockcheck" - Folge 33 vom 15. Februar 2024 mit Sven Curmann über die Ziele in Kempten: Sind die Sharks ein schlafender Riese?

Er lebt und liebt Eishockey! - Sven Curmann im Podcast:

seine erste Saison bei den Sharks und wie er den Umbruch im Team managte

Hören Sie auch "Stockcheck" - Folge 32 vom 1. Februar 2024 mit Tobias Meier vom ECDC Memmingen über die Pleite von Bayreuth und Ziele mit den Indians

So erlebte er seine Zeit in Bayreuth .

Teure Spieler, kein Erfolg: Was lief schief bei den Tigers?

Geldsorgen bei den Clubs: Wenn Spieler der Kohle hinterherlaufen.

Immer weniger Vereine: Wie geht's weiter in der Oberliga ?

Wie läuft's aktuell beim ECDC Memmingen ?

Bald ist Play-off-Zeit : Darauf kommt es jetzt für die Indians an.

Plus: die " AZ-Helden der Woche ".

Hören Sie auch "Stockcheck" - Folge 31 vom 18. Januar 2024 mit Eishockeyfunktionär Jogi Koch vom ESV Kaufbeuren

Er ist im Allgäuer Eishockey zu Hause wie wenig andere – und hat Kontakte bis an die Küste: Jogi Koch spricht über

die Notwendigkeit, dass sich Allgäuer Klubs in Sachen Nachwuchsarbeit zusammenraufen und Kooperationen bilden.

Hören Sie auch Stockcheck - Folge 30 vom 4. Januar 2024 mit ESVK-Torwart Daniel Fießinger (27) und seiner Frau Britt Heudorf (50)

Eine ungewöhnliche Liebe: Daniel Fießinger ist 27, Britt Heudorf 50. Einblicke aus ihrem Leben:

Wie sich die beiden kennenlernten - und wie Daniel Britt half, über den Tod ihres damaligen Mannes hinwegzukommen.

Icon Vergrößern Manuel Weis (l.) und Daniel Halder haben 2022 den Eishockey-Podcast „Stockcheck“ ins Leben gerufen. Foto: Mathias Wild Icon Schließen Schließen Manuel Weis (l.) und Daniel Halder haben 2022 den Eishockey-Podcast „Stockcheck“ ins Leben gerufen. Foto: Mathias Wild

Hören Sie auch Stockcheck - Folge 29 vom 21. Dezember 2023 mit Sven Müller, Sportchef ECDC Memmingen

Der ECDC Memmingen schwankt zwischen Euphorie und Krise. Sven Müller gibt Einblicke, woran es hakt.

über dumme Niederlagen und Probleme mit Plan B.

Hören Sie auch Stockcheck - Folge 28 vom 7. Dezember 2023 mit dem neuen ESVK-Trainer Daniel Jun

Nach dem Trainerbeben in Kaufbeuren - so will Daniel Jun den ESVK wieder in die Spur bringen.

Was führte zur Entlassung von Trainer Marko Raita?

Plus: " AZ-Helden der Woche " - erfolgreiche Kempten Sharks

Hören Sie auch Stockcheck - Folge 27 vom 24. November 2023 mit diesen Themen

Warrior-Chef Matthias Wolf im Podcast

Was macht eine Eishockey-Ausrüstung aus - und wieso ist sie so teuer?

Hören Sie auch Stockcheck - Folge 26 vom 10. November 2023 mit diesen Themen

Eishockey-Nationalspielerin Nicola Eisenschmid im Podcast

Warum sie heute Erfolge im Eissport feiert und nicht im Judo.

Hören Sie auch Stockcheck - Folge 25 vom 26. Oktober 2023 mit diesen Themen

Die Jubiläumsfolge mit Tim Wohlgemuth , der im Sommer innerhalb der DEL von den Adlern Mannheim nach Köln wechselte.

Wie sich der im ESVK-Nachwuchs groß gewordene Tim in Köln eingelebt hat.

Hören Sie auch "Stockcheck" - Folge 24 vom 12. Oktober 2023 mit diesen Themen

Die Bayernliga-Vorschau 2023/24 mit dem ESV Buchloe und den Kempten Sharks mit Buchloes Sportchef Florian Warkus

Wieso die Bayernliga immer stärker wird und die Schere zwischen den Topteams und dem Rest auseinandergeht.

Hören Sie auch "Stockcheck" - Folge 23 vom 28. September 2023 mit diesen Themen

Warum ist der ECDC besser als letztes Jahr? Interview mit Stürmer Dominik Meisinger

Nach Finanzbeben und Lizenzangst: So ist die Situation beim EV Füssen

Hören Sie auch "Stockcheck" - Folge 22 vom 14. September 2023 mit diesen Themen

Ex-ESVK-Stürmer und Experte Florian Thomas über die DEL-2-Saison 2023/24

Was ist dem ESV Kaufbeuren in der neuen Saison zuzutrauen?

Plus : die "AZ-Helden der Woche".

Hören Sie auch "Stockcheck" - Folge 21 vom 31. August 2023 mit diesen Themen

Olympia-Held Patrick Reimer im Talk

Fast 20 Jahre spielte der Unterallgäuer Patrick Reimer in der DEL , wurde 2x Vizemeister, 3x DEL-Spieler des Jahres.

Plus : die "AZ-Helden der Woche".

Hören Sie auch "Stockcheck" - Folge 20 vom 10. August 2023 mit diesen Themen

Die große Lizenz-Angst und ihre Folgen - DEB-Vize Marc Hindelang im Tal k.

Was ist los in den Oberligen ? Füssen bekommt erst keine Lizenz erhalten, nun vielleicht doch. Landsberg und Klostersee steigen freiwillig ab - und keiner will hoch.

PLUS: Das ist der neueste Stand zum EV Füssen - AZ-Redakteur Benedikt Siegert klärt auf.

"AZ-Helden der Woche" : Die edlen Spender des EV Füssen.

Hören Sie auch "Stockcheck" - Folge 19 vom 27. Juli 2023 mit diesen Themen

DEL-Topstürmer Markus Eisenschmid im Gespräch

über den Abschied von den Adlern Mannheim und seinen Wechsel nach München.

Hören Sie auch "Stockcheck" - Folge 18 vom 29. Juni 2023 mit diesen Themen

Der große Sommer-Transfercheck der Allgäuer Clubs:

Wie haben sich der ESVK, Füssen und Memmingen verstärkt?

" AZ-Helden der Woche ": Goldene Zukunft nach Silber-Märchen für das deutsche Eishockey?

Hören Sie auch "Stockcheck" - Folge 17 vom 25. Mai 2023 mit diesen Themen

Der ESV Kaufbeuren mitten in den Planungen vor der "schwierigsten DEL2-Saison" bisher.

Medienchef Phil Bader verrät exklusiv, was es Neues gibt.

Plus: "AZ-Held der Woche" : Nico Sturm führt das DEB-Team an.

Hören Sie auch "Stockcheck" - Folge 16 vom 11. Mai 2023 mit diesen Themen

TV-Kommentator Basti Schwele (Sport1) vor der Eishockey-WM 2023

über die Chancen der deutschen Nationalmannschaft.

Plus: "AZ-Held der Woche": Uli Hagemeier über seinen Abschied von der AZ, Eishockey-Berichterstattung in den Medien und Erwartungen von Vereinen an Journalisten.

Hören Sie auch "Stockcheck" - Folge 15 vom 27. April 2023 mit diesen Themen

Vom Spieler zum 1. Vorsitzenden: Jogi Noack will den EV Füssen übernehmen.

Alles über seine Motive, seine Pläne, seine Ziele.

Plus: Vereine flüchten aus der Oberliga - droht dem deutschen Eishockey ein neues Ligen-Chaos?

Die " AZ-Helden der Woche ": EHC Red Bull München

Hören Sie auch "Stockcheck" - Folge 14 vom 13. April 2023 mit diesen Themen

Torhüter Dennis Endras im Gespräch

über das späte Augsburger Eishockey-Glück dank Ravensburg und Bad Nauheim.

Plus: "AZ-Held der Woche" - Jacob Lagacé (ESVK)

Hören Sie auch "Stockcheck - Folge 13 vom 30. März 2023 mit diesen Themen:

Analyse: Playoff-Desaster für die Allgäuer Vereine.

ESV Kaufbeuren: Michael Kreitl zum jähen Ende gegen Bad Nauheim.

Die Playoff-Prognose : Wer macht das Rennen in der Oberliga, wer steigt in die DEL 2 auf?

Unsere " AZ-Heldinnen der Woche ": ECDC-Frauen bejubeln die vierte Deutsche Meisterschaft.

Hören Sie auch "Stockcheck - Folge 12 vom 16. März 2023 mit diesen Themen:

Die große Allgäuer Playoff-Vorschau 2023 mit Experten und gewagten Tipps:

Gegner, Chancen, Aussichten des ESV Kaufbeuren, EV Füssen und ECDC Memmingen.

Plus: ESVK-U20 plant Playoff-Sensation, ECDC-Frauen vor Deutscher Meisterschaft.

Unser "AZ-Held der Woche": Patrick Reimer .

Hören Sie auch "Stockcheck" - Folge 11 vom 2. März 2023 mit diesen Themen:

Eishockey-Legende Jan Benda im Gespräch

über sein neues Leben als Trainer bei den Towerstars Ravensburg.

"AZ-Held der Woche" - Daniel Fießinger (ESVK)

Hören Sie auch "Stockcheck" - Folge 10 vom 16. Februar 2023 mit diesen Themen:

Aufruhr bei den Fans nach dem "Fahnengate"-Skandal beim ESV Kaufbeuren .

ESVK-Fanclub-Vorsitzender Stefan "Humpa" Kleinheinz im Gespräch

über die umstrittene Flagge gegen Landshut

Thomas Butzke , 2. Vorstand beim ECDC Memmingen über Ultra-Fangruppierungen

Ultras: Superfans oder gewaltbereite Chaoten?

"AZ-Held der Woche" : Charlott Schaffrath (ECDC Memmingen) - Nationalspielerin mit 17.

Hören Sie auch "Stockcheck" - Folge 9 vom 2. Februar 2023 mit diesen Themen:

DEL2-Profi Hans Detsch (Kassel, ehemals AEV, Ingolstadt, ESVK) im Gespräch

über 18 Siege in Folge mit den Kassel Huskies in der DEL2

Plus: spannendes Play-off-Rennen in der Oberliga - packen es Memmingen oder Füssen?

" AZ-Held der Woche ": Alexander Sulzer.

Hören Sie auch "Stockcheck" - Folge 8 vom 19. Januar 2023 mit diesen Themen:

"Steile Thesen" : So wird das Eishockey-Jahr für die Allgäuer Vereine.

ESVK : Braucht es vor der besten DEL2-Saison aller Zeiten "frisches Blut"? (Manuel Weis)

" AZ-Helden der Woche ": riesige Spendenbereitschaft für kranken Jan Dalgic.

Hören Sie auch "Stockcheck" - Folge 7 vom 5. Januar 2023 mit diesen Themen:

ESVK-Manager Michael Kreitl im ausführlichen Talk

über die bisherige Top-Saison des ESV Kaufbeuren in der DEL2

"AZ-Helden der Woche": konstant hohe Zuschauerzahlen bei den Allgäuer Clubs.

Hören Sie auch "Stockcheck" - Folge 6 vom 22. Dezember 2022 mit diesen Themen:

Joey Vollmer über 24 Jahre als Eishockey-Profi und seinen neuen Job als Torwart-Trainer

Die kuriosesten "Ticks" von Torhütern

Plus: Volles Programm für die Allgäuer Clubs zum Jahresendspurt

Die "AZ-Helden der Woche"

Hören Sie auch "Stockcheck" - Folge 5 vom 8. Dezember mit diesen Themen:

100 Jahre EV Füssen: Triumphe, Tragödien und große Namen.

EVF-Vorstand Thomas Zellhuber zu Herausforderungen, Ziele und Füssens Zukunft.

Gala-Vorstellung: So feiert der EV Füssen 100 Jahre Eishockey.

Der "AZ-Held der Woche": Marc Sill (ERC Sonthofen).

Trainer-Rauswurf beim ESC Kempten: AZ-Sportchef Thomas Weiß zum Paukenschlag.

ESV Kaufbeuren: Raita und Jun steuern das Joker-Schiff weiter.

Hören Sie auch "Stockcheck" - Folge 4 vom 23. November mit diesen Themen:

Der beste ESV Kaufbeuren seit den 1980er Jahren?

Oberliga: Stillstand in Memmingen vor dem Derby gegen Füssen.

Daria Gleißner über den Höhenflug des ECDC in der DFEL, die Probleme im deutschen Frauen-Eishockey und wieso sie fordert, dass auch Frauen körperbetonter spielen dürfen.

Bayernliga: ESVK-"Filialen" Königsbrunn und Buchloe.

Die "AZ-Helden der Woche".

Hören Sie auch "Stockcheck" - Folge 3 vom 8. November mit diesen Themen:

"Coaches Corner": In Folge 3 dreht sich alles um die Verantwortlichen an der Bande.

Trainer-Beben in der Oberliga.

ECDC-Interims-Coach Daniel Huhn: Woran scheiterte Björn Lidström in Memmingen ?

ESVK-Trainer Marko Raita über die bisherige Super-Saison.

Schwere Verletzung in der DEL2: Bangen um Max Gimmel.

Kempten und Sonthofen polieren ihre Bilanz auf.

Hören Sie auch "Stockcheck"-Folge 2 vom 25. Oktober 2022 mit diesen Themen:

TV-Kommentator Christoph Stadtler aus Wertach zu Gast. Er ist einer der TV-Aufsteiger der vergangenen Monate und kommentiert unter anderem die DEL auf Magenta Sport, die NHL auf Sky und die Fußball Champions League und NFL auf DAZN.

Icon Vergrößern Der Allgäuer TV-Kommentator Christoph Stadtler (rechts) ist unter anderem für Magenta Sport bei den Übertragungen der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) am Start - hier mit Experte Patrick Ehelechner (l.). Foto: Johannes Traub, Imago (Archiv) Icon Schließen Schließen Der Allgäuer TV-Kommentator Christoph Stadtler (rechts) ist unter anderem für Magenta Sport bei den Übertragungen der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) am Start - hier mit Experte Patrick Ehelechner (l.). Foto: Johannes Traub, Imago (Archiv)

Mit unserem Podcast-Gast geht es in "Stockcheck" - Folge 2 um diese Themen:

TV-Kommentator Christoph Stadtler (DAZN, Sky, Magenta Sport) aus Wertach checkt die Allgäuer Cracks in der DEL.

Wer sind die Meisterschafts-Favoriten in der DEL und DEL2?

ESVK: Wie lange halten sich die Joker an der Tabellenspitze?

Oberliga: Aufwärtstrend in Füssen und Memmingen?

Eishockey-Bayernliga mit dem ESC Kempten und dem ESV Buchloe.

Unser AZ-Held der Woche: die Bundesliga-Frauen des ECDC Memmingen.

"Stockcheck" - der Eishockey-Podcast mit Themen, die die Eishockeyfans im Allgäu bewegen

Wer startet durch? Wieso läuft es gerade nicht? Welche Gerüchte gibt es? Welcher Trainer wackelt und wer ist der AZ-Held der Woche? In "Stockcheck - dem Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung" gibt es Hintergründe, Analysen und Interviews zu den Allgäuer Eishockeyvereinen. Was macht der ESV Kaufbeuren in der DEL2? Wie läuft's beim EV Füssen und dem ECDC Memmingen in der Oberliga? Was machen die Bayernligisten ESC Kempten und ESV Buchloe oder die Clubs aus Sonthofen und Pfronten? Und: Wir werfen regelmäßig einen Blick auf die vielen erfolgreichen Allgäuerinnen im Fraueneishockey.

In "Stockcheck" kommen Spieler, Trainer, Fans und Insider zu Wort. In jeder Folge sprechen wir mit einem Experten aus der Eishockeyszene und liefern spannende Einblicke.

Hören Sie hier die "Stockcheck"-Pilot-Folge vom 13. Oktober 2022 mit diesen Themen:

Traumstart beim ESVK - welchen Anteil haben die Trainer Marko Raita und Daniel Jun?

Verpatzter Auftakt in die Oberliga: AZ-Redakteur Benedikt Siegert ordnet die Lage beim EV Füssen ein.

ECDC Memmingen: Sportchef Sven Müller über die harsche Kritik an Trainer Björn Lidström und Lette Gints Meija.

Bayernliga: Kempten und Buchloe legen los.

"Stockcheck"- den Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung gibt es künftig regelmäßig auf www.allgaeuer-zeitung.de/stockcheck und demnächst auch überall da, wo es Podcasts gibt.

Das sind die "Stockcheck"-Macher: Manuel Weis ist freier Journalist und berichtet für die Allgäuer Zeitung seit vielen Jahren über den ESV Kaufbeuren, die DEL2 und aktuelle Entwicklungen im Eishockey. Daniel Halder leitet die Digitalredaktion der Allgäuer Zeitung und ist Stadionsprecher und SpradeTV-Kommentator beim ECDC Memmingen.