Alexander Zverev spielt gegen Giovane Elber Fußballtennis

Als Alexander Zverev am Samstag das Halbfinal-Spiel bei den ATP Finals in Turin gegen Taylor Fritz verlor, war die Enttäuschung bei ihm riesig. Doch schon zwei Tage später hat sich die deutsche Nummer 1 im Tennis davon nicht mehr viel anmerken lassen: Beim Showmatch im Hotel Tannenhof in Weiler unterhielten er, sein Bruder Mischa und andere Prominente rund 300 Besucher.

