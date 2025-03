Laura Schaeder vom TC Kempten krönt sich zur Team-Weltmeisterin

Laura Schaeder, Trainerin beim Tennisclub Kempten und ehemalige Profispielerin, hat bei der Mannschaftsweltmeisterschaft im türkischen Manavgat einen großen Erfolg gefeiert. Als Mitglied der DTB-Auswahl sicherte sich die 31-Jährige mit den deutschen Jungseniorinnen (AK 30) ungeschlagen die Goldmedaille.

Schaeder, Vivien Heisen, Michele Tongers und Jil Nora Engelman setzten sich beim Damen Cup 30 zunächst gegen ihre Konkurrentinnen aus Indien und Estland durch. In der Finalrunde dominierten sie die Teams aus Großbritannien und den USA und gewannen beide Spiele deutlich mit 3:0. Schaeder steuerte drei Einzelsiege und einen Erfolg im Doppel bei. Das gesamte Team gab auf dem Weg zum Titelgewinn keinen einzigen Punkt ab.

Laura Schaeder ist seit 2024 Trainerin beim TC Kempten

Für die Wahl-Allgäuerin sei es ein tolles Gefühl gewesen, Teil der deutschen Mannschaft zu sein. Die ehemalige Profisportlerin stammt aus Heilbronn und ist eine Ex-Weltranglistenspielerin. Ihre beste Platzierung erreichte sie 2017 mit Rang 277. Sie war bereits als Coach in Oberstaufen aktiv. Seit Mai 2024 gehört sie dem hauptamtlichen Trainerteam des TC Kempten an. In der Bundesliga schlägt sie für den TEC Waldau Stuttgart auf.

Auch andere deutsche Teams bei Tennis-WM in Manavgat erfolgreich

Die ITF Masters World Team Championships der Seniorinnen und Senioren fanden vom 10. bis 14. März in den Altersklassen 30, 35, 40 und 45 statt. Insgesamt 170 Teilnehmende, darunter 43 Deutsche, kämpften um die begehrten Titel. Dazu hatte der Tennis-Weltverband eingeladen.

Icon Vergrößern Das siegreiche Damen-30-Team des DTB mit (von links) Laura Schaeder, Vivian Heisen, Jill Nora Engelmann und Michele Tongers. Foto: privat Icon Schließen Schließen Das siegreiche Damen-30-Team des DTB mit (von links) Laura Schaeder, Vivian Heisen, Jill Nora Engelmann und Michele Tongers. Foto: privat

Neben den AK30-Frauen um Laura Schaeder waren auch die anderen deutschen Damen-Teams erfolgreich. Die DTB-Auswahl Damen 45 freute sich über Gold und Platz eins auf dem Siegertreppchen. Und die Damen 35 als auch Damen 40 brachten eine Silbermedaille mit nach Hause. Im Finale waren sie erst den Italienerinnen beziehungsweise den Spielerinnen aus den USA unterlegen. Die deutschen Herren-Teams schafften es in den Altersklassen 30, 35 und 45 bis ins Halbfinale.