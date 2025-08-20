ESC Kempten komplettiert das Defensiv-Puzzle

Der Tscheche Tomas Kulhanek besetzt die zuletzt noch offene siebte Position in der Verteidigung des ESC Kempten. Mit dem 23-jährigen Verteidiger bindet der Eishockey-Bayernligist einen ganz wichtigen Spieler.

Verteidiger Tomas Kulhanek bleibt beim ESC Kempten

Kulhanek kam im Sommer 2024 vom Oberligisten Passau Blackhawks ins Allgäu und absolvierte in der vergangenen Spielzeit insgesamt 27-Bayernliga-Partien für die Sharks. Dabei kam der Tscheche auf zwölf Tore und zwölf Assists. Defensiv stabil, zweikampfstark, aber auch offensiv gefährlich – Kulhanek erfüllte das Anforderungsprofil der ESC-Verantwortlichen.

Vergangene Saison war Tomas Kulhanek längere Zeit verletzt

Allerdings setzte Kulhanek eine schwere Verletzung für längere Zeit außer Gefecht. Doch der Verteidiger kämpfte sich zurück ins Team und war vor allem in der Abstiegsrunde ein wichtiger Faktor im Kampf um den Klassenerhalt.

Der Kader des ESC Kempten für die Saison 2025/26 Tor Jakob Nerb, Danny Schubert, Henry Ecker

Verteidigung Maximilian Miller, Tomas Gulda, Mitch Limböck, Tobias Russler, Mauro Seider, Kevin Marquardt, Tomas Kulhanek

Sturm Timo Schirrmacher, Clemens Löhr, Kevin Hu, David Mische, Sergei Topol, Johannes Oswald, Filip Kokoska, Florian Stauder, Kevin Steiner, Martin Hlozek