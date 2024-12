Favoriten geben sich in Oberstdorf keine Blöße

Gut aufgelegt zeigten sich die Lokalmatadore Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan bei der deutschen Miesterschaft in Oberstdorf. Das Duo gewann seinen vierten deutschen Meistertitel im Eistanzen überlegen mit 191,68 Punkten.

Das Eiskunstlauf-Paar Minerva Hase und Nikita Wolodin hat sich dagegen bei der deutschen Meisterschaft, die an sechs Tagen unterhalb des Nebelhorns ausgetragen wurde, weit entfernt von der Topform der vergangenen Wochen gezeigt. Nach zwei Stürzen von Hase in der Kür reichte es mit 199,53 Punkten dennoch zur Titelverteidigung.

Hase und Wolodin sind weiterhin die größte deutsche Medaillenhoffnung für die Europameisterschaft in der estnischen Hauptstadt Tallinn zu Beginn des kommenden Jahres sowie für die Weltmeisterschaft im März in Boston. Für Edelmetall muss sich das Duo aber steigern. Auch bei den Frauen setzte sich in Oberstdorf die Titelverteidigerin durch: Dank einer soliden Kür verdrängte Kristina Isaev (154,92 Punkte) die Führende nach dem Kurzprogramm, Sarah Pesch (136,62 Punkte), noch vom ersten Platz. Die Männerkonkurrenz entschied Favorit Nikita Starostin mit 220,01 Zählern für sich.

In den vier Juniorenkategorien gingen drei Siege an den EC Oberstdorf. Überragend präsentierte sich Genrikh Gartung, der in der Kür als erster Läufer zwei verschiedene Vierfachsprünge landete. Im Eistanzen gewannen die Junioren-WM-Dritten Darya Grimm/Michail Savitskiy ihren vierten nationalen Titel. Im Paarlaufen siegten Aliyah Ackermann/Tobija Harms. Die nächsten deutschen Meisterschaften finden in der Woche von 8. bis 14. Dezember 2025 wieder in Oberstdorf statt.

Die Wettkämpfe waren auch eine wichtige Standortbestimmung für die Europameisterschaft. Für das Paarlaufen nominierte die Deutsche Eislauf-Union (DEU) außer Hase/Wolodin die DM-Zweiten Letizia Roscher und Luis Schuster sowie Annika Hocke und Robert Kunkel, die aufgrund einer Fußverletzung Hockes auf den Wettbewerb in Oberstdorf verzichten mussten. Ebenfalls in Tallinn am Start sind van Rensburg/Steffan. „Wenn wir auf die Leistung hier in Oberstdorf aufbauen, haben wir gute Chancen bei den Europameisterschaften wieder ein Top-Ten-Ergebnis zu erzielen“, sagte Benjamin Steffan. (dpa)

Ergebnisse der deutschen Meisterschaft Frauen Einzel 1. Platz Kristina Isaev (Mannheim), 2. Sarah Pesch (Aschaffenburg), 3. Anna Grekul (Oberstdorf), 4. Elisabeth Jäger (München), 5. Zoe Trafela (München) Männer Einzel 1. Nikita Starostin (Dortmund), 2. Luca Fünfer (Regensburg), 3. Kai Jagoda (Berlin), 4. Arthur Wolfgang Mai (Berlin), 5. Tim England (Erfurt), 6. Christian Franz (Berlin), 7. Mattis Böhm (Ravensburg) Paare 1. Minerva Fabienne Hase/Nikita Wolodin (Berlin), 2. Letizia Roscher/Luis Schuster (Chemnitz) Eistanz 1. Jennifer Janse van Rensburg/Benjamin Steffan (Oberstdorf/Chemnitz), 2. Charise Matthaei/Max Liebers (Berlin/Lichtenau), 3. Karla Maria Karl/Kai Hoferichter (Berlin)