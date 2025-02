Allgäuer Fußballprofi Verena Wieder feiert Comeback zum perfekten Zeitpunkt

Es war das perfekte Wochenende für Verena Wieder. Beim 4:1-Auswärtssieg von Werder Bremen in Potsdam feierte die Fußballerin ihr Comeback in der Fußball-Bundesliga – nach fast achtmonatiger Pause. Gleichzeitig gab Wieder beim Rückrundenauftakt ihr Debüt für Werder, denn seit ihrem Wechsel von Bayer Leverkusen an die Weser im Sommer hatte die 24-Jährige aus Thalhofen noch kein Pflichtspiel für ihren neuen Verein bestritten.

